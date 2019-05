Memorias de mi cautiverio (3ra parte) Uno de los 4 gatos opositores

Domingo, 26 de Mayo, 2019

La sala de los suplicios estaba bien organizada para los flagelamientos. La hoja de la puerta, sacada de sus goznes, se la apoyaba inclinada sobre la pared, sujeta en su base por unos adobes. El flagelado temía que tenderse boca abajo sobre esa madera.

Me hicieron bajar los pantalones y me recostaron sobre la hoja de la puerta; un hombre del Comando me sujetó los pies, otro las manos por debajo de la puerta; un tercero me puse una toalla en la boca, siendo esta la razón por la cual se escuchaban tan apagados los gritos de los torturados.

Dos hombres, uno a cada lado blandiendo sendos látigos eran los encargados del flagelamiento, turnándose, precedieron los verdugos a torturarme. Sacando fuerzas de mi debilidad, había resuelto no quejarme, ni dar ninguna sensación de flaqueza; mi propósito, sin embargo, duró poco, el dolor me venció y tuve que hacer la de todos, proferir gritos de dolor aunque estos mis gritos era apagados por la toalla que tapaba mi boca.

Sin duda los esbirros se esmeraban en el cumplimiento de su tarea.

La repetición del suplicio, noche a noche, había creado seguramente entre ellos una costra de insensibilidad, que les hacía impermeables a los lamentos de los prisioneros. No debe olvidar el lector que quienes acometían este acto de crueldad eran presos del campo de concentración, miembros del COMANDO DEL M.N.R. puestos en este nivel de degradación humana a causa de los métodos de envilecimiento allí reinante, que convertían al compañero de prisión en verdugo de sus propios camaradas. No puede omitir un detalle significativo:

Uno de mis dos torturadores había recibido de mi parte un beneficio, pocos meses antes, en la prisión de Uncía; tuve allí oportunidad de vender mi reloj y con el producto de esa venta comprar algunos colchones de paja, uno de los cuales obsequie a este mi actual verdugo, en vista de que él carecía de esta prenda indispensable. Pues bien era este mismo hombre el encargado de mi suplicio, seguramente tratando de hacer méritos para obtener alguna ventaja dentro de su situación. (Pocos días antes de este episodio, un cabo de la guardia, de nombre Virgilio Ledesma Panoso, había sido ascendido al grado inmediato en mérito a la crueldad con que se distinguía en el trato dado a los presos).

Con la cara sobre el tablón, nublados los ojos por la angustia, sentía cómo el látigo desgarraba mis carnes. El instrumento del que valían los sayones era una correa ventiladora de vehículo y un látigo de cuero. Cada golpe laceraba mi cuerpo, penetrando la intensa onda de dolor hasta mis sienes, hasta que el golpe siguiente estallaba sobre mi ensangrentada espalda.

Un movimiento natural me inducía a querer esquivar les golpes, inclinando de un lado o de otro los hombros y la cabeza, pero la fuerte presión ejercida por los hombres que detrás del tablón sujetaban mis brazos y pies, apenas me permitían otros movimientos que no fueran los producidos por las convulsiones del dolor. Entre tanto, el estallido de los latigazos se mezclaba en mi enturbiada conciencia, con las risotadas y frases obscenas de mis victimadores.

Mil veces han sido descritas, en novelas y en revistas autobiográficas, escenas semejantes a las que ahora narré, pienso, sin embargo, que cada vez que un testimonio como el mío brota del fondo auténtico de un recuerdo humano, hay siempre algo nuevo, algo fidedigno, algo que es como un mensaje de acusación y un testimonio de los límites a los que puede llegar la resistencia humana en el sufrimiento.

El episodio que ahora describo corresponde a una experiencia vivida por centenares de ciudadanos Bolivianos en los campos de concentración instaurados por el M.N.R. en su afán de humillar y aterrorizar al pueblo de Bolivia.

Los libros hasta ahora publicados, que contienen memorias de la prisión, dan una concreta referencia acerca de quiénes eran les personas sobre las cuales se descargó el odio de aquel régimen, estudiantes, cadetes del Colegio Militar, abogados, ingenieros, dirigentes obreros, profesores, técnicos, industriales y comerciantes, en fin representantes de todo el pueblo de Bolivia formaron la torturada masa humana que conoció los horrores de los campos de concentración.

Cuando gobernaba el País el "Libertador Económico de Bolivia" Víctor Paz Estenssoro, Wálter Guevara Arce se refería a los que luchábamos haciendo oposición a su Gobierno como: "ESOS CUATRO GATOS DE LA OPOSICIÓN"

Cientos de testigos

Seguía mi cuerpo adherido a la batiente de la puerta que sirve para que mi cuerpo fuese desollado y desgarrado por los latigazos; llegó un momento en que, perdido el conocimiento, quedé exánime mi pobre humanidad torturada; vertiendo sangre desde el cuello a los pies, tal vez solo un leve resuello escapaba de mis labios entrecortadamente, como única señal de vida. Como viniendo de muy lejos oí, de pronto una voz de mando que decía "A ése, déjenlo; ¡basta ya!". No recuerdo cómo llegué al calabozo y solamente al día siguiente, con los primeros rayos de luz pude percibir la dolorosa realidad; yo, por primera vez, y mis compañeros, por la segunda, todos habíamos sido flagelados, y si en la anterior oportunidad yo había servido de apoyo a mis compañeros, no había ahora quién nos socorriese, de modo que los tres, revolcándonos convulsivamente en el suelo, formábamos un cuadro de infinita desolación humana. A continuación del suplicio que me fue infligida, mis dos campaneros, Ponce y Vásquez, que habían sido flagelados dos noches antes, fueron nuevamente sometidos a idéntica tortura; así pues, los tres nos encontrábamos en la misma situación de sufrimiento y extenuación.

Puede imaginar el lector el trance indescriptible por el que pasaba el prisionero que ya habla sido flagelada y a quien, apenas transcurridos uno o dos días, se le volvía a aplicar el mismo castigo, antes de que sus heridas hubiesen sido sanadas. El recuerdo del padecimiento recién sufrido hacía estremecerse el cuerpo de la víctima ante la idea de volver a resistir, sobre su carne desgarrada una nueva tempestad de odio y crueldad. Basta suponer el estado de ánimo, la situación de total abatimiento en que se encontraban los prisioneros sin saber cuándo acabaría esta cadena de horrores.

El autor de estas memorias fue flagelado la primera vez en la forma que fue descrita en el capítulo anterior. A los cuatro días le tocó recibir una segunda vuelta en el mismo suplicio; la segunda vez en que yo fui torturado, lo fueron mis compañeros de calabozo por tercera ocasión. Difícilmente la imaginación más fértil podría concebir el estado en que quedaron nuestros cuerpos después de haber soportado esta explosión de salvajismo.

Más de cuatrocientos testigos, entre guardias y presos pueden atestiguar que no exagero en mis aseveraciones. El recuerde de estos horrores en los doce años transcurridos desde entonces, no se habrá borrado, seguramente, de la conciencia de ninguno de los que presenciaron o sufrieron los hechos a los que hago referencia. Después de la primera noche en que fui flagelado, luego de haber sido pasada la lista celda por celda, entró el gobernador Gallardo a nuestro calabozo. Echando sobre nosotros displicentemente el humo de su cigarrillo, como quien ignorase o no cayese en cuenta de los que había pasado, nos dijo: "Sé que anoche los muchachos (se refería a los del Comando) fueron un poco belicosos con ustedes". El silencio fue nuestra respuesta. La vacilante luz que arrojaba la lámpara portada por uno de los acompañantes de Gallardo puso sin duda una nota trágica en el cuadro que ofrecían las tres figuras inmóviles, tendidas en el suelo, frente al jefe del Campo de Concentración, enmarcado por la puerta del calabozo, con el revólver ceñido a la cintura, las fuertes botas de su indumentaria militar, y el gesto despectivo con que se plantaba al lado de sus víctimas. ¿Qué le diría la conciencia a este hombre que tan firmemente sabía cumplir las órdenes que le llegaban desde la suprema jerarquía del partido que ejercía el poder de en nuestra Patria?