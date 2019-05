Pese a estar aprobada

Retraso de obra inquieta a vecinos

Plan Tres Mil. La reconstrucción de la avenida principal de la urbanización El gallito sigue en espera.

Domingo, 26 de Mayo, 2019

Vecinos de la urbanización El Gallito, de la zona del Plan Tres Mil, demandan atención de las autoridades municipales, para que de una vez se dé inicio a la obra para reconstruir la avenida principal de esta zona que conecta al menos 15 barrios, entre ellos El Recreo, Rosa de Rodali, El Palmar Viruez, entre otros.

Realizarán las gestiones correspondientes durante esta semana ante las autoridades.

La obra ya está adjudicada. De acuerdo a Lucila Vaca Roca, presidente de la junta vecinal de la urbanización El Gallito, la obra ya está lista para que se dé inicio, sin embargo, no entienden qué es lo que está retrasando. "Comencé a meter cartas y me dijeron que el proyecto ya está ejecutado, ¿pero por qué no lo inician?, al parecer de los vecinos están esperando que inicien las campañas políticas para darle inicio, siendo que esto se ha gestionado desde hace tres años. La obra ya fue licitada, adjudicada y pagada , solamente es comenzar a trabajar", dijo la presidente de la junta vecinal, a tiempo de agregar, que incluso ya se realizaron las mediciones topográficas correspondientes. "Vinieron los topógrafos, hicieron las mediciones, han puesto estacas y hasta ahí quedó", expresó la dirigente.

Vaca dijo que se le dio un plazo a las autoridades de la subalcaldía para iniciar la obra, mismo que venció el pasado 22 de mayo, por lo que este lunes, volverán a realizar las gestiones, y de no obtener respuestas iniciarán medidas de presión.

La avenida que beneficiará a muchos barrios aledaños consta de al menos 9 cuadras que tienen que ser reconstruidos.

Aún no hay fecha de inicio. Por su parte Ericka Paniagua, coordinadora de la subalcaldía del Plan Tres mil, indicó que todas las obras empiezan a ejecutarse a partir de agosto, por lo que aún no hay una fecha de inicio. "Esta obra está presupuestada dentro del POA, y lo que se proyectó el año pasado, se empezará a ejecutar en los próximos meses, el límite es hasta agosto. Tengo información que se iniciará muy pronto con los trabajos", dijo la funcionaria.

15 Barrios

se beneficiarán con la reconstrucción de la avenida.