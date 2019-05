Virginio Lema Trigo, Candidato a Presidente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario

'Tenemos que quitar privilegios a la política'

Elecciones. El candidato del MNR propone cadena perpetua para corruptos y arancel cero a productos bolivianos.

Domingo, 26 de Mayo, 2019

Con su propuesta de reestructurar el país, Virginio Lema, candidato a presidente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), busca lograr el apoyo de la población boliviana rumbo a las elecciones generales del mes de octubre.

Acompañado de la reestructuración, el representante político emenerrista, propone cambios en el ámbito político y económico, pero todo eso, llevando adelante un referéndum para modificar algunas normas vigentes en el país, el mismo proceso que a decir de él, debería llevarse a cabo el 21 de febrero del 2020, a propósito del 21F del 2016, donde el no a la reelección de Evo Morales se impuso en las urnas.

E inclusive, Lema habla de su disposición a declinar en su candidatura o lo que sea necesario para lograr un solo bloque que enfrente al partido de gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) que postula a su líder Evo Morales.

En una conversación con El Día, Virginio habló sobre sus propuestas, las aspiracinoes y el análisis político que tiene sobre la actualidad del país.

P. ¿En qué consiste su propuesta de reestructurar el país?

V.L.: Necesitamos una transformación sin traumas.

Los bolivianos hemos hecho una Constitución Política del Estado (CPE) donde hubo muertes.

Hemos destruido un país durante de 12 años de dictaduras permanentes. Creemos que es posible la reestructuración y el MNR siempre ha estado en las transformaciones con la gente.

No podemos transformar Bolivia desde una ciudad o departamento, eso es una equivocación, el país no cambia desde su casa. El país va a cambiar cuando tengamos otros modelos de vida.

P. ¿Cuáles son los pilares que sustentan su campaña y propuesta?

V.L.: Nosotros tenemos 5 puntos mas importantes, sin embargo de eso cuando uno es candidato a presidente tenemos que hablar de todas las temáticas y es difícil expresar en una entrevista pero creemos que los modelos político y económico están agotado necesitamos nuevos el modelo político, económico y las transformaciones de la educación, salud y medios ambiente.

P. ¿Cuál es el modelo político que propone?

V.L.: Lo principal es nunca más reelección de ninguna autoridad. Que cumplan cinco años y a su casa, sea presidente, gobernador, alcalde u otra autoridad.

Es necesario bajar de 20 ministerios que tenemos en la actualidad, a solo 10 que sean necesarios.

Urge la independencia de poderes. No puede ser el vicepresidente del ejecutivo, el presidente del Congreso, porque al final el poder ejecutivo terminaría manejando el legislativo.

Tenemos un presidente que dice que es socialista y estamos yendo camino al comunismo. Yo quiero decirle que baje a las calles de Bolivia y conozca la realidad desde abajo con la gente. Tenemos que quitar los privilegios a la clase política.

P. ¿Qué plantea en el modelo económico?

V.L.: El sistema económico actual no tiene nada que ver con la realidad

En el tema tierras hay limitaciones y restricciones. No es lo mismo una casa o departamento en la capital que un pedazo de tierra en el campo. Es necesario que haya la misma condición entre ciudad y campo. La tierra tiene que ser un instrumento de generación de riqueza, que el terreno se pueda vender, hipotecar, porque ahora las leyes no lo permiten.

Proponemos el arancel cero, para que los productos que no se producen en Bolivia, porque lo que producimos más bien lo tenemos que proteger.

La riqueza tiene que estar en el bolsillo de los bolivianos. Queremos no un Estado rico y gente pobre, sino lo que queremos nosotros es un Estado fuerte y gente rica que es lo contrario.

P. ¿Qué se cambiará en el sistema educativo?

V.L.: Tenemos que recuperar al maestro como eje y propuesta. No podemos seguir pensando que la educación es solo infraestructura y aulas.

Necesitamos cambiar la educación en torno al maestro, además el presupuesto debe incrementarse para que Bolivia tenga jóvenes muy bien preparados, con enseñanza moderna.

P. ¿Cómo mejorar la salud?

V.L.: Proponemos un seguro verdaderamente universal. En éste punto se precisan discutir muchas cosas.

Los bolivianos todos los meses pagamos luz, agua, transporte, gas, Soat. Entonces ¿Por qué no pagar un mínimo para la salud?, ¿Por qué no pensar en un dólar al mes o algo mínimo? Y esto no es privatizar la salud, pero la salud no es gratuita, es un servicio que necesita de muchas mejoras y nuestra propuesta es el Seguro de Salud Público – Privado.

P. ¿Cuál es su propuesta referente al medio ambiente?

V.L.: Para mi el medio ambiente es el motivo de vivir.

Yo presido una fundación y trabajo en el tema medio ambiental ya muchos años atrás.

No tenemos que olvidar que sin bosque no hay agua y si no hay agua no hay vida, por eso debemos parar la destrucción que está ocurriendo ahora.

Nosotros hemos perdido el 8% de nuestro territorio de bosque en 2 años y no podemos destruirnos más.

Proponemos proteger el 30% del total de territorio de Bolivia para generaciones siguientes.

P. ¿Qué se debe cambiar en el sistema judicial?

V.L.: La justicia está pésima, no hay libertad en la justicia.

Los jueces no deben ser elegidos por los políticos, sino por Colegios de abogados, para que sea un proceso más transparente y creíble.

Ahora pasa con el Ministerio de Justicia, que prácticamente es creado y funciona para perseguir por medio de la justicia a autoridades u personas opositoras al Gobierno central.

P. ¿Cómo acabar con la corrupción?

V.L.: Si en Bolivia dejan de robar el dinero alcanza en todos los niveles del estado y para muchas mejoras.

Nosotros proponemos cadena perpetua para los corruptos, porque el día en que haya eso en Bolivia se va a disminuir la corrupción.

P. ¿Cómo se van a lograr estos cambios con las normas actuales?

V.L.: Para eso necesitamos la transformación que proponemos mediante un referéndum.

La idea es que el 21 de febrero del 2020, los bolivianos vayamos a un referendo, que prácticamente será el 21F para cambiar lo que proponemos.

Necesitamos cambiar Bolivia de verdad, esto significa romper las reglas, con nuevas acciones.

Es posible cambiar Bolivia.

P. ¿Cuándo inicia la campaña política electoral del MNR?

V.L.: Ya hemos iniciado con mucho entusiasmo. En ésta semana arrancamos en la capital cruceña, pero en provincias ya venimos caminando mucho tiempo.

He dado más de una vuelta a Bolivia, ya hemos estado en todas las capitales del país y he visita más de 300 municipios que tenemos.

Aún tenemos tiempo para seguir trabajando y conversar con la población.

P. ¿Por qué no se logró concretar alguna alianza para hacer una sola fuera opositora?

V.L.: Por la mezquindad, por los intereses particulares. Creo que eso motivó a que no haya un acuerdo.

P. ¿Aún es posible sellar acuerdos en torno a un solo candidato?

V.L.: Claro que sí. En diciembre hicimos el primer llamado a los partidos políticos para buscar una unidad.

Necesitamos que los partidos se saquen los colores políticos y piensen en lo que la gente quiere para el país.

P. ¿Podría declinar usted su candidatura buscando una unidad?

V.L.: Estoy dispuesto a lo que sea. ¿Qué ganamos con las pequeñeces humanas?

El día de mañana la población nos va a demandar el que no hayamos podido defender las instituciones y la democracia. Yo por eso quiero tener la frente en alto y decirle a mis hijos que lo que hicimos fue por el bien de nuestro país.

No estoy pensando en mí como persona y eso lo van a ver. Yo he llamado a todos los candidatos por teléfono y ahora he acudido al Comité Cívico cruceño, para reunirnos porque veo que ellos tienen clara la idea de una unidad.

P. ¿Qué expectativas tiene para las elecciones de octubre?

V.L.: Yo estoy seguro que voy a ser presidente de Bolivia en enero.

Los bolivianos ya tomarán una decisión, porque los bolivianos no quieren la continuidad.

P. ¿No afecta el hecho de que otros partidos políticos anuncien que van sumando alianzas rumbo a octubre?

V.L.: No, más bien creo que es bueno que lo hagan, porque es parte de la campaña. Creo que si logramos la unidad alrededor de alguien se fortalece a Bolivia.

P. ¿Cómo califica el actuar del secretario de la OEA, Luis Almagro?

V.L.: Es vergonzoso, pero creo que eso ha ayudado para que los bolivianos asumamos una posición para actuar con firmeza.

No olvidemos que un embajador dijo en una anterior oportunidad que Evo no tendría que ser presidente y más bien le favoreció, ahora eso lo más bien lo que podría afectarlo.

P. ¿En qué queda ahora la lucha por el 21F?

V.L.: Está activa, se tiene que generar conciencia en los candidatos y en los políticos en general, porque la población sabe lo que necesita Bolivia

El 21F es no reconocer a Evo y yo Virginio Lema dejo en claro que no reconozco a Evo ni como candidato ni como ganador.

P. ¿Cómo está el proceso de selección de candidatos a diputados y senadores dentro del MNR?

V.L.: No hemos conversado aún, tenemos dos meses más. Estamos concentrados en despertar a los militantes del partido en su totalidad.

Habrá que ver si se logra la unidad de los candidatos opositores y seguro después de esto habrá condicionantes para el resto de las candidaturas.

P. ¿Ya tiene estructurada su campaña?

V.L.: Estamos bien ahora, la verdad que estábamos adormecidos, pero sí tenemos una estructura muy grande. El MNR tiene una militancia hasta en los pueblos más pequeños.

Solo para recordar, el TSE pidió 22 mil delegados para las elecciones primarias pasadas, pero solo el MNR presentó sus 22 mil delegados y fuimos los únicos.

El MNR siempre ha estado a la vanguardia de los momentos complicados y vamos a trabajar porque somos capaces de lograr lo que proponemos.

P. ¿Existen diferencias internas en el MNR?

V.L.: Sí, siempre ha existido diferencias internas y seguro que va continuar así.

Ha diferentes posturas, posiciones y tendencias de los militantes, yo creo que es porque el partido es grande y eso es entendible. Pero está bien, es mejor eso y no la imposición. El MNR no tiene dueños.

20 de octubre

Es la fecha en la que se realizarán las elecciones presidenciales.

5 Meses

Tienen los candidatos para impulsar su candidatura electoral.

Propuestas de los cinco pilares del MNR

Político

* Nunca más privilegios de viáticos y gastos improductivos.

* Nunca más municipios y Gobernaciones débiles: fortalecer la administración local para profundizar la Participación Popular.

Económico

* Reduciremos la carga impositiva y toda factura será para descargo de quien la presente sin importar el rubro.

* Eliminar trámites para crear empresas y facilitar emprendimientos nuevo liberándolos de impuestos para 10 años.

Educación

* Descentralizar la Educación a través de los Municipios.

* Profundizar la alimentación y nutrición escolar.

Salud

* Fin de los Monopolios, para que el paciente sea quien elija al médico que lo cuide.

Medio Ambiente

* Preservaremos de verdad nuestra naturaleza y los recursos hídricos.

* Nunca más se avasallarán los bosques ni nuestras Reservas de Fauna y Flora.