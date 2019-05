Un recuento poco grato

Abecedario de corrupción del MAS

Casos. El autor recordó algunos de los casos más relevantes de irregularidades protagonizados por funcionarios o allegados al partido gobernante o al propio Ejecutivo.

Domingo, 26 de Mayo, 2019

Estimado lector, le ofrezco esta lista (limitada) de eventos de corrupción del gobierno actual. No pude encontrar casos con "k" ni "x".

Air Catering: La oposición denunció que se produjo un caso de tráfico de influencias promovido por el vicepresidente García Linera porque la empresa Air Catering, que pertenecía a su cuñada, logró un contrato con BoA por Bs 26 millones. Estado del caso: sin investigación.

Barcazas chinas: Enabol pagó 29 millones de dólares por adelantado, a dos empresas chinas, por 16 barcazas y dos remolcadores que nunca llegaron al país. Estado del caso: detenido en la justicia.

Camiones: El caso de 33 camiones con contrabando fue denunciado por el expresidente de la Aduana, César López, quien involucró al ministro Juan Ramón Quintana. Estado del caso: el hecho jamás se esclareció, impunidad.

Destinos policiales. El general Faustino Mendoza y el coronel Rommel Raña fueron involucrados en casos de venta de destinos policiales. Estado del caso: fase de investigación.

Empresa Constructora del Ejército: La compañía se declaró en quiebra provocando un daño económico al Estado de $us 40 millones. Estado del caso: detenido en la justicia.

Fondo Indígena: Casi 100 millones de dólares fueron entregados a dirigentes sociales directamente en sus cuentas particulares a cambio de obras fantasmas. Achacollo, expresidente del Directorio del Fondo, está bajo detención domiciliaria, pero se la ha visto en frecuentes viajes aéreos. Estado del caso: aparte de Achacollo no fue investigada ninguna otra alta autoridad.

Grupos de contratos Autored: Por la irregular contratación de la empresa Autored, por 25 millones de bolivianos fue acusado Gustavo Portocarrero, exgerente de BTV. El monto total investigado fue de 131,4 millones de bolivianos. Estado del caso: detenido en la justicia.

Herramientas y repuestos: La Fuerza Aérea fue acusada de la compra de herramientas y repuestos inservibles por 1,3 millones de bolivianos. Estado del caso: detenido en la justicia, impunidad.

Industria Enatex: Tras gastar 69 millones de dólares en la mala administración de Enatex, esta fue clausurada, despidiendo a 800 trabajadores.

Jefes de la Policía: De los últimos 10 comandantes generales, nueve estuvieron involucrados en asuntos irregulares. Estado del caso: investigaciones intermitentes.

Letras de garantía Firma Corsán Corviam: Tras solamente haber completado el 25% del camino Ixiamas-San Buenaventura, la empresa abandonó las obras en 2017, pero cobró $us 49 millones. Como las letras de garantía fueron mal registradas, sus ejecutivos pudieron irse del país. Estado del caso: impunidad.

Llorenti, Carmiña: La subprocuradora de Defensa Legal del Estado Carmiña Llorenti entregó una computadora con información confidencial de la defensa boliviana a la parte chilena del caso Quiborax. Estado del caso: impunidad.

Montenegro, Pedro, acusado de narcotráfico: El excoronel de Policía Gonzalo Medina generó un escándalo por sus supuestos lazos con el narcotraficante Montenegro. El ministro Carlos Romero fue quien nombró al excoronel y valoró su trabajo.

Neurona: La empresa mexicana fue contratada de manera directa por 12,4 millones de bolivianos, entre otros para producir El Robo, una pieza de propaganda. Estado del caso: la Contraloría analiza los contratos firmados.

Operativos irregulares: El general Abel de la Barra fue denunciado por realizar operativos irregulares. Estado del caso: sin sanciones.

Pari: Franz Pari fue acusado del desfalco de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión. Estado del caso: ninguna alta autoridad ha sido investigada.

Quiborax: Tras 13 años de defensa legal deficiente, el Estado boliviano terminó pagando 42,6 millones de dólares a una empresa chilena, pudiendo haber erogado tres millones. Estado del caso: sin investigación, impunidad.

Rurrenabaque-Riberalta (carretera): China Railway se adjudicó la obra en $us 579 millones. Hasta 2019, cuando se supone que la obra debería concluirse, solo se había completado un 15% del total, pero la empresa recibió el 42% de los fondos. Estado del caso: investigación sin avances.

Santa Bárbara - Caranavi - Quiquibey (carretera): La obra debía haber sido entregada en 2014. La empresa Arbol abandonó las obras sin cumplir con el contrato y sus ejecutivos no fueron investigados. El costo inicial de $us 257 millones fue aumentando en $us 68,3 millones adicionales, a pagar a otra empresa.

Taladros: La licitación de tres taladros valuados en 148 millones de dólares, y con supuesto sobreprecio, terminó con la destitución de Guillermo Achá, expresidente YPFB. Estado del caso: sin avances.

UELICN: El comandante de la fuerza de tarea antidroga Diablos Rojos, teniente coronel Germán Lavado, está aprehendido, junto con otras dos personas, por las denuncias de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico.

Venta de exámenes de Unipol: en 2019 se produjo un escándalo por venta de exámenes al interior de la Universidad Policial. Estado del caso: inicio de la investigación.

YPFB: De siete presidentes, cinco fueron vinculados a corrupción. Estado del caso: investigaciones intermitentes.

Zapata: La exnovia del presidente Morales fue representante de la empresa china CAMC. En total, la CAMC recibió 560 millones de dólares en contratos directos. Estado del caso: ninguna autoridad que hubiera permitido el tráfico de influencias ha sido investigada.

Raúl Peñaranda/ ANF Abogado constitucionalista