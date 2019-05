Segundo encuentro nacional con ausencias y protestas de activistas defensores del 21F

Ultimátum para renuncia total del TSE, Cívicos, Conade y candidatos anuncian movilizaciones

Elecciones. Anuncian marchas, vigilias, huelgas y paro cívico en todo el territorio nacional. Candidatos no muestran disposición de lograr una unidad opositora para ir a las urnas a enfrentar a Evo Morales en octubre.

Sábado, 25 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Encuentro. Candidatos, opositores, activistas y cívicos reunidos en el Comité Cívico cruceño.

Ultimátum hasta junio. Esa es la voz oficial que resultó del Segundo Encuentro Nacional de los Comités Cívicos, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Plataformas ciudadanas y los partidos políticos del país en defensa del voto del 21 de febrero que dijo no a la reelección de Evo Morales.

El documento firmado, pide la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el 31 de mayo, para que dejen sin efecto la repostulación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera.

Medidas. El primer punto de la resolución fue la declaratoria de “Emergencia Nacional” dando inicio a las medidas democráticas, para el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y en defensa del Referéndum del 21F 2016.

El segundo y más contundente fue la renuncia de los vocales del TSE y su inmediata renovación a través del nombramiento vía Asamblea Legislativa Plurinacional de personas con reconocida trayectoria personal y credibilidad ciudadana, previamente acordado entre partidos políticos, comités cívicos, Conade y el Gobierno. Completaron el punto con el ultimátum, caso contrario anuncian que a partir del 1 de junio se iniciarán las movilizaciones y presiones a nivel nacional.

Como tercer punto fue el rechazo a las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por apoyar la repostulación del actual presidente que contraviene con el voto popular del 21 febrero del 2016.

Finalmente es demandar la restitución de los derechos ciudadanos de las víctimas de persecución política a través de una amnistía general e irrestricta, que viabilice la libertad de los injustamente detenidos y el retorno al país de los exiliados.

Oficial. Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, aclaró que en caso de que no se cumpla con el ultimátum, en junio volverán a reunir a nivel nacional para definir las acciones. No descartó que entre las movilizaciones se ejecute, vigilias, marchas, huelgas y paros cívicos. "Todo lo que se pueda realizar en el marco de lo democrático, lo vamos a realizar, lo que se ha decidido es la defensa del voto del 21F y los derechos de la Constitución en el marco de la violación del Gobierno del MAS", manifestó.

Espera de unidad. Camacho se refirió al pedido de una unidad de la oposición que surgió en la población para enfrentar las elecciones de octubre.

Indicó que es un tema particular de cada partido político. "Siempre aclaramos que era un derecho de cada candidato lo que quiera expresar. Se ha decidido luchar por un principio democrático constitucional y por el voto de pueblo. La decisión de ir en conjunto o dividido es una decisión netamente política en función a la estrategia que cada uno tenga", aclaró, a tiempo de resaltar que la oposición deberá demostrar una unidad a nivel nacional en las acciones que se realicen a partir del mes de junio. "Todos los de la reunión también forman parte de la movilización. La unidad que quieren los bolivianos se verá en junio, depende de todos para conseguir el fin", dijo.

Encuentro. La segunda reunión nacional, logró la participación de la mayoría de los candidatos.

Los líderes políticos Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC); Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado de Unidad Cívica y Solidaridad (UCS); Ruth Nina y Leopoldo Chui de PAN-BOL, estuvieron en el encuentro, mientras que del Partido Demócrata Social (PDC) asistió su candidata vicepresidencial, Paola Barriga y no así el aspirante a la presidencia Jaime Paz Zamora, lo mismo sucedió con Bolivia Dice No, en donde no llegó el presidenciable Óscar Ortiz, pero sí su acompañante Edwin Rodríguez. Por otro lado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), participó su candidato a la presidencia, Virginio Lema y no su vicepresidencial, Fernando Pantoja.

También participó el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, en calidad de invitado.

No asistieron a la cita el binomio Félix Patzi y Luzmila Mendieta del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y tampoco Israel Rodríguez y Ariel Hurtado del Frente para la Victoria (FPV).

Posiciones. Sobre el pedido de unidad, Carlos Mesa, previo a la reunión, aseveró que su candidatura “es la única que le puede ganar a Evo Morales”.

Reiteró que bajo ninguna circunstancia renunciará a su candidatura y expresó que no pedirá a ninguno de los otros candidatos apoyarlo en su campaña.

Con una posición similar se expresó el candidato Rodríguez, quien acusó a Mesa de inviabilizar la unidad imponiendo su candidatura.

A diferencia de ambos, los candidatos presidenciables del MNR y UCS, de forma separada una vez más afirmaron estar de acuerdo en buscar una unidad de la oposición, para enfrentar a Evo en octubre.

20 de octubre

es la fecha marcada para las elecciones generales en el país.

9 Binomios

están en carrera por el Gobierno central: 1 oficialista y 8 opositores.

Acciones en defensa del 21F ante nivel internacional

El expresidente, Tuto Quiroga, anunció que intensificará su campaña internacional para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dé un veredicto sobre la reelección del jefe de Estado, Evo Morales.

Anunció que se reunirá con el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.

Esto se suma a la visita que hicieron el pasado miércoles, el presidente cívico cruceño, Luis Camacho, quien entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, el documento de la consulta, para que pueda pedir a la CIDH un pronunciamiento sobre si la reelección indefinida es un derecho humano.

Por este motivo, el presidente Evo cuestionó la campaña internacional. “Cuando fracasan pidiendo la intervención de EEUU, piden a la OEA, fracasan; se acercan a la CIDH, fracasan; intentan usar gobiernos de Brasil, fracasan; ahora, van al gobierno de Colombia, qué vergüenza, como chitacos (serviles), detrás del imperio. Esa es la derecha boliviana, no piensa en los bolivianos”, cuestionó Evo.