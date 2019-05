Exmandatario de Colombia

Pastrana: 'Si se considera la reelección como un DDHH, cualquier presidente podrá aplicarlo'

Viernes, 24 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Foto: Internet

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, se convirtió esta semana en uno de los protagonistas de la gestión para que el mandatario colombiano Iván Duque reciba el documento boliviano que solicita una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que se le pide resolver si la reelección es un derecho humano.

Pastrana asegura que intermedia en la solicitud a pedido del expresidente Jorge Tuto' Quiroga y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Considera que el concepto de reelección indefinida como "derecho humano" no solo afectará al Estado Plurinacional, sino en los países de la región. Se ampara en que Colombia, al igual que Brasil, son países que velan por la situación boliviana porque fueron garantes del acuerdo que permitió la redacción final de la nueva Constitución Política del Estado en 2008. Urgentebo lo entrevistó y el político responde.

¿Qué le motivó a gestionar la consulta ante la Corte- IDH?

Los amigos de Bolivia deben saber que Colombia fue garante del primer referéndum (25 de enero de 2009), en el cual se trataba de modificar la Constitución para el periodo presidencial en Bolivia. Lo que le hemos pedido al presidente Iván Duque, con Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, es que Colombia, de la mano del Brasil, otro de los garantes de ese referéndum, haga una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José para que defina que si la relección puede considerarse en un derecho humano o se impone lo contrario.

¿Es un tema que sólo afecta a Bolivia?

No solo va a afectar a Bolivia. Creo que es importante que este tema, si se considera la reelección como un derecho humano, cualquier presidente, en cualquier lugar de América Latina, podrá aspirar (a la reelección); así la Constitución o ley no se le otorgue. Es por eso que se acude a la Corte de San José.

Segundo, es muy curioso que el propio secretario Almagro, quien pidió una consulta a la propia Comisión de Venecia, dijera que la relección no es un derecho humano y se oponía a que se abusara de este mecanismo en América Latina; pero, ahora encontramos que, tras su viaje a Bolivia, dice lo contrario.

Entonces, ¿cuál es el peso de la palabra de Almagro?

En este caso, no tiene ningún peso. Lo importante aquí es que Brasil, Colombia e incluso enviados por la OEA a Bolivia fueron observadores para garantizar que se cumpla la Constitución de Bolivia. Por eso, la consulta que quiere hacer el presidente Duque, en este caso, es solicitar a la Corte que se cumpla la Constitución. Ganó el No (en el referéndum del 21 de febrero del 2016) ¿se va a respetar la decisión del pueblo boliviano? Sí o no. Esa es la consulta que está haciendo Colombia.

Lo que sucedió en Venezuela, en Nicaragua y lo que pasa en Bolivia es muy grave. Lo que debe primar es el orden constitucional y legal. No simplemente debe primar el deseo de cualquier ciudadano de cualquier país de violar la Constitución y la ley.

¿El presidente Duque se comprometió a interceder por Bolivia? ¿Qué le dijo?

Hicimos entrega por qué, porque el propio doctor Camacho trajo 500.000 firmas del pueblo boliviano. El Presidente me pidió que yo sea el depositario de las firmas, el hecho que el presidente Duque haya recibido a los miembros del Comité es importante.

También, tuvieron la oportunidad de conversar con él, el expresidente Quiroga, quien hizo conocer lo que está sucediendo. En conclusión, el presidente Duque expresó el interés de hacer presente la opinión consultiva ante la Corte de San José de una manera, eso es lo que se aspira, porque los procesos electorales están corriendo en muchas partes del continente.

¿Qué opina Pastrana sobre la posición que asumió Almagro en Bolivia?

Es muy triste pensar que quién aplica una tesis en Venezuela, después aplique lo contrario en Bolivia. Es muy triste pensar que Almagro esté siendo condecorado con guirnaldas de coca. Para nosotros, los colombianos y, considero que eso sucede en los bolivianos, no vemos con buenos ojos que el Secretario de la OEA esté con las guirnaldas de la hoja de coca (...). El Secretario Almagro no solo debe dedicarse a bailar.

¿Solo se acudirá a la Corte IDH o se asumirán acciones en otros países?

En este caso, la Corte de San José es la opción; por eso, se acude a la Corte de San José. El Sistema Interamericano debe establecer si la reelección es un derecho humano o no. Si mañana se define que la relección es un derecho humano, cualquier colombiano podría buscar la reelección, cualquier venezolano o cualquier argentino podrá aplicar ese término./Urgente