Elecciones generales

Mesa: 'Somos la única candidatura que le puede ganar a Morales'

Viernes, 24 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Carlos Mesa (izq) y Evo Morales (der). Foto: Cabildeo

El candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, redobló su apuesta de cara a las elecciones de generales de octubre y aseveró que su candidatura "es la única que le puede ganar a Evo Morales".

"Estoy convencido que nuestra candidatura va a ganarle a Morales y al prorroguismo. Somos la única candidatura que le puede ganar", señaló al momento de ingresar a la reunión convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

En ese sentido, Mesa reiteró que bajo ninguna circunstancia renunciará a su candidatura y expresó que, pese a que cree ser la única opción para ganar al MAS, no pedirá a ninguno de los otros candidatos apoyarlo en su campaña.

"No tengo por qué pedir a ninguno de los otros candidatos que me apoye. Yo haré el trabajo que tengo que hacer, mi compromiso es con el pueblo votante y no tengo autoridad para pedir a los candidatos que renuncien y se unan a mí, sería un acto de egoísmo y soberbia", aseveró.

Por eso, el candidato de CC espera que la reunión que se desarrolla entre los cívicos y la oposición sirva para generar propuestas y mecanismo que garantizan la "protección del voto" en las elecciones del 20 de octubre.

"Estamos convencidos de que hay que construir una defensa del voto, trabajar para la defensa del voto de manera militante en el caso que el votos sea manipulado", señaló./Oxígeno