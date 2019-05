Rumbo a las elecciones

Opositores y cívicos se reúnen para articular defensa del 21F

Viernes, 24 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Opositores y cívicos reunidos en el Comité Pro Santa Cruz. Foto: Gentileza

Seis de los ocho candidatos de oposición concurrieron al llamado de los comités cívicos de Bolivia, para acordar una articulación de defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 y apuntar a la unidad para enfrentar las elecciones nacionales de octubre de 2019.

Llegaron a la cita, los líderes políticos Carlos Mesa y Gustavo Pedraza (CC), Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado (UCS), Ruth Nina y Leopoldo Chui (PAN-BOL), mientras que el Partido Demócrata Social (PDC) envío a su candidata vicepresidencial, Paola Barriga y no asistió Jaime Paz Zamora.

Bolivia dijo No también envió a su vicepresidencial, Edwin Rodríguez, el candidato a la presidencia, Oscar Ortiz no concurrió porque dijeron tenía agenda en Pando, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), participó su candidato a la presidencia, Virginio Lema y no su vicepresidencial, Fernando Pantoja.

También participa el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en calidad de invitado; en la víspera ha planteado que de la reunión se emita un "manifiesto por la unidad".

No asistieron a la cita el binomio Félix Patzi y Luzmila Mendieta del Movimiento Tercer Sistema y tampoco Israel Franklin Rodríguez y Ariel Hurtado del Frente para la Victoria.

El encuentro de los cívicos con los candidatos en carrera electoral pretende definir una estrategia de defensa del 21F e intentar construir la unidad para enfrentar al binomio oficialista: Evo Morales y Álvaro García Linera./ANF