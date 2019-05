Almagro junto a dos ministros sobrevoló el acto de campaña del MAS en Chimoré

El ministro de Justicia, Héctor Arce, reveló que el representante y el Canciller quedaron "sorprendidos" al observar la masiva asistencia de los militantes del oficialismo

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: El Canciller Diego Pary y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando descienden del helicóptero. Foto: ABI

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobrevoló en un helicóptero el sábado junto a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Relaciones Exteriores, Diego Pary, el acto oficial del lanzamiento de la campaña electoral del MAS en el Aeropuerto del municipio de Chimoré en el Trópico de Cochabamba.



"Yo he sobrevolado, yo lo acompañé al secretario general junto al Canciller a que tome su avión, lo llevamos en helicóptero y las imágenes que uno veía del aire (...) porque pasamos por ahí, eran para emocionarse hasta las lágrimas, y eso que pasamos nosotros más temprano", afirmó el ministro Arce en el programa A Todo Pulmón de la red televisiva Cadena A.



La autoridad expresó que Almagro y el Canciller estaban "sorprendidos" al observar la mancha humana de militantes que asistieron a dicho acto.



"Ha sido una de las movilizaciones más grandes si no es la más grande de la historia boliviana", aseguró Arce.



El 17 de mayo, el representante llegó a Bolivia para sostener una agenda oficial y luego visitó los ambientes de Palacio Quemado junto al vicepresidente Álvaro García.



Ese mismo día, en el primer acto oficial Almagro respaldó la repostulación del presidente Evo Morales y afirmó que impedir que Morales sea candidato en los comicios generales sería "absolutamente discriminatorio" respecto a otros mandatarios de la región que si lo fueron con los mismos argumentos de vulneración a sus derechos humanos.



Las declaraciones generaron polémica y críticas de políticos opositores por su cambio de postura y porque con sus expresiones buscan que Morales lo apoye para ser reelegido en su cargo en el organismo.



En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró procedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, presentada por legisladores oficialistas, y habilitó a Morales para una nueva repostulación, pese a que la Constitución y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) lo prohíben.



Dicho documento establece "la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los Derechos políticos". Morales denunció que se vulneraban sus derechos humanos al no poder ser candidato.



Sin embargo, Almagro señaló en 2017 y 2018 que dicho artículo en el que se basó la sentencia constitucional del TCP "no contempla a perpetuarse en el poder", además que la reelección presidencial fue rechazada en el referéndum del 21F.



Durante su estadía, Almagro también visitó el sábado la casa de Morales, participó en la entrega de una cancha de césped en el Chapare y luego se fue.