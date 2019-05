Yañiquez considera 'injerencia' que Colombia consulte sobre si la reelección es DDHH

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Jefa de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Betty Yañiquez. Foto: Internet

La jefa de bancada del MAS, diputada Betty Yañiquez, afirmó que es "injerencia" que el presidente de Colombia, Iván Duque, eleve a consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a pedido del Comité Pro Santa Cruz, si la reelección indefinida es un derecho humano.



"No debemos seguir pidiendo injerencia de otros países cuando tenemos una Constitución Política del Estado que en su artículo primero habla de nuestra soberanía, cuando tenemos la Carta de Naciones Unidas que en su artículo 24 cuando dice la no injerencia de Estado a Estado", sostuvo.



El presidente de Colombia recibió el pedido del representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para elevar opinión consultiva a la Corte IDH sobre si la reelección por siempre es un derecho humano, informó el expresidente, Andrés Pastrana.



Pastrana, expresidente de Colombia, destacó que su país fue garante de la Constitución Política de Bolivia, impulsada por Evo Morales, mandatario que ahora la vulnera por su deseo de permanecer en el gobierno en un cuarto mandato consecutivo.



Para Yañiquez, las gestiones que hacen los cívicos y las plataformas ciudadanas son inconstitucionales y los ponen en papel de "mendigos".



Las plataformas y políticos de oposición demandan al presidente Evo Morales que cumpla los resultados del 21F, que no le permite ser nuevamente candidato. Morales se habilitó de manera indefinida con cuestionado un fallo del Tribunal Constitucional.