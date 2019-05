Medina dice que conoció a Montenegro en una reunión de un Comandante Departamental

El exdirector de la FELCC dio su declaración el 24 de abril de este año después que se destapó el escándalo de la relación con Pedro Montenegro Paz

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Gonzalo Medina en la audiencia. Foto: El Día

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina, en su declaración en la audiencia de medidas cautelares que se realizó en abril, manifestó que conoció a Pedro Montenegro, buscado por el delito de narcotráfico, en una reunión convocada por un Comandante Departamental y cuestionó que los "comandantes" no sean investigados ya que varias unidades policiales lo condecoraron por la construcción de un frontón para la Policía Boliviana.



Medina y del exdirector de la División Patrimonio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, ambos detenidos en el penal de San Pedro, prestaron su declaración en la audiencia de medidas cautelares el 24 de abril en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de esa ciudad.



"Como mi abogado decía, tendrán que cobrarles a varios eso, es verdad, a varios comandantes, porque yo lo conocí en una reunión convocada por un Comandante Departamental, porque ese señor con su esposa construyó -usted me dirá- por qué lo condecoró, porque construyeron un frontón para la Policía a instancias del Comando Departamental, un frontón donde va a jugar el actual Comandante Departamental, van a jugar todos los comandantes y se hizo una pequeña recepción, ahí lo conocí", se lee en su declaración.



Medina cuestionó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, le diera de "baja con ignominia" por condecorar con el "emblema de oro" a Montenegro, no obstante, precisó que "todos los comandos lo condecoraron, es una tarea del Comando Departamental, Comando General, en todos los comandos de todas las unidades policiales: Diprove, la misma Interpol, todos lo condecoraron", aunque no precisó nombres de acuerdo al documento al que accedió ANF.



Precisó que la "secretaria simplemente le copio el rol de invitados", es decir, lista en la que ya se encontraba Montenegro, al manifestar que no tenía conocimiento que el ciudadano era buscado por la Interpol, toda vez que su búsqueda, alerta y aprehensión era una función de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.



"¿Por qué el CEIP el Cuerpo de Inteligencia, el Director Nacional de Inteligencia no están acá?, siendo que ellos son los responsables de aquello ¿por qué el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no está acá?, si el relacionamiento entre directores con el Brasil es directo (...). ¿Por qué el director de la FELCN no hizo cumplir aquello y ahora es mi verdugo?, el director nacional de inteligencia tenía la responsabilidad y tantos años no lo detuvieron, yo nunca supe", insistió.



El director nacional de la FELCN, Maximiliano Dávila, rechazó las acusaciones y aseguró que su oficina no conocía que Montenegro era buscado, porque la Interpol no alertó sobre la búsqueda internacional; posteriormente, se conoció que la Interpol había borrado los datos, es decir, la orden de detención preventiva del prófugo.



Por otra parte, Medina negó que Robin Justiniano detenido en Palmasola por sus presuntos nexos con Montenegro sea su hijo, dijo que no tiene ningún parentesco, a más de ser un conocido, que colaboró con la FELCC en asesoramiento jurídico.



"Colaboró en recursos extraordinarios, porque nuestros abogados lamentablemente son mediocres y alguna vez, él (Justiniano) vino a colaborarnos en recursos cuando este servidor era recurrido en recursos de acciones de libertad o amparo constitucional y la forma de defendernos era esa", dijo.



"Están calculando mi muerte"



Medina en su declaración en presencia de la jueza Ana Gloria Rojas, representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno, del Comando de la Policía Boliviana y los abogados de los imputados, manifestó que se estaba calculando su muerte, más aún si eran enviados a la cárcel.



"...quiero vivir, quiero vivir, para demostrarles a todos estos sinvergüenzas que me están haciendo, porque están calculando mi muerte, porque saben ¿dónde pase la noche ayer? En la celda de la FELCN en medio de rata, toda la noche esquivando ratas con mi compañero", dijo.



Asumió que fue una equivocación la condecoración a Montenegro, pero que eso no se constituye en un delito "reprochable pero no delictivo, no delictivo, pues quiero vivir, difícil decisión la suya o la del Tribunal de la inquisición, me manda a la cárcel a mi o perdón a este muchacho y a mí (y) tenga la certeza que seremos hombres muertos.



El excoronel insistió a la jueza que ponga los riesgos procesales que sean necesarios, sin embargo, pidió que no los manden a la cárcel porque "eso va a significa la muerte de nosotros", finalizó en su intervención.



La jueza dictó la detención preventiva para Medina y Moreira ante la existencia de riesgos procesales, actualmente, cumplen esta medida en la cárcel de San Pedro en el sector de la grulla, aunque han pedido su traslado al penal de Palmasola, este requerimiento no ha procedido.



Medina y Moreira son investigados por la comisión de los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación, sin embargo, sus cuestionaron en la audiencia que el Ministerio Público inicialmente les imputó por la comisión de delitos de "tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación".



En esta misma declaración Medina hizo alusión al "volteo", dato que permitió la investigación de las irregularidades en un operativo de incautación de droga.