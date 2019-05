Bebé de migrantes bolivianos muere en Argentina por no recibir atención en hospitales

El hecho se registró en la ciudad de San Rafael al sur de la provincia de Mendoza en Argentina. De acuerdo con los padres la menor presentó mucha fiebre, vómitos y malestar, por lo que la llevaron a un centro de salud. Sin embargo, peregrinaron al menos tres días por diferentes centros médicos y en todos fue derivada a su casa

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Niña de origen boliviano que murió en Argentina.

Los padres de una bebé de origen boliviano, Jennifer Danna (14 meses), denunciaron que su hija murió en Argentina producto de una presunta negligencia médica promovida a partir de un acto de discriminación.



"Mi hija empezó a convulsionar, me asusté, la llevé a la guardia del (hospital) Schestakow, alrededor de las 16 horas. Ahí no me daban bolilla, dijeron dos enfermeras 'atendela vos que es una boliviana y no sé qué quiere', luego entré y una doctora pidió que la inyectaran, estuvimos por dos horas, se le bajó la fiebre y me mandaron a casa", contó la madre, Paulina Condo, al periódico "Renacer".



El hecho se registró en la ciudad de San Rafael al sur de la provincia de Mendoza en Argentina. De acuerdo con los padres la menor presentó mucha fiebre, vómitos y malestar, por lo que la llevaron a un centro de salud. Sin embargo, peregrinaron al menos tres días por diferentes centros médicos y en todos fue derivada a su casa. Finalmente falleció el pasado 16 de mayo.



El padre de la niña, Severo Fernández, oriundo de Potosí, que trabaja hace 14 años en un horno de ladrillos del lugar, denunció ante la Comisaría 42ª y el ante consulado boliviano, "discriminación (del personal de Salud por su condición de bolivianos) y mala praxis".



Por la gravedad del caso se abrió una investigación y ahora se espera los resultados de la necropsia de la menor. Además, se solicitó la historia clínica de la bebé y se inició un sumario administrativo al hospital Schestakow.



De acuerdo con ese medio, Lidia Fernández, hermana mayor de la bebé, denunció mala atención y discriminación en el hospital, y aseguró que Jennifer no fue atendida "por ser boliviana"; al respecto, la madre manifestó "graves dichos discriminatorios en el interior del hospital hacia su condición de extranjeros".



El sistema de salud de Argentina pregona acceso para todos sus habitantes, sin distinción de nacionalidad u otro factor; "sin embargo, prevalecen en el imaginario social prejuicios y estereotipos que impiden un acceso igualitario a este derecho (sostenido por los aportes tanto de los argentinos como de los extranjeros que habitamos este país)", se lee en la nota del medio argentino.



El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 70 impulsado por el presidente Mauricio Macri, cercena derechos a los migrantes, entre ellos el de prestaciones en salud. Al respecto en febrero pasado, autoridades de Bolivia y Argentina, acordaron trabajar en un acuerdo bilateral de reciprocidad en materia de salud, a fin de restablecer la atención médica.