Elecciones Generales 2019

Desahucian unión desde la oposición

Situación. Mesa condiciona alianza con "Bolivia Dijo No" a la renuncia de Ortiz.

Jueves, 23 de Mayo, 2019

El senador y candidato presidencial por Bolivia dice No, Óscar Ortiz, afirmó ayer que el debate por buscar la unidad de la oposición para hacer frente al binomio oficialista quedó atrás y se evidenció en la inscripción de alianzas.

Contexto. Para mañana, los candidatos opositores están convocados a Santa Cruz por las plataformas ciudadanas para tratar el respeto al 21F, la postulación del binomio Evo Morales - Álvaro García y la propuesta de unificar a la oposición para hacer frente al partido de gobierno. "Todos sabemos que esa fue una discusión que ya quedó atrás entre octubre y noviembre del año pasado, cuando había que inscribir las alianzas y nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios, pero lamentablemente el personalismo de algunos candidatos que anteponían sus candidaturas sobre las alianzas impidió que se lo logre"; señaló Ortiz en Cochabamba.

Apuntan a un personaje. El senador apuntó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de ser el responsable de la inviabilidad de una "concertación democrática en la oposición". "Fue el señor Mesa que siempre quiso hacer esto solo y nosotros no compartimos esa posición", subrayó.

Ortiz confirmó que recibieron la invitación para la reunión del viernes de las plataformas y dijo que coordinarán las agendas para que ese día alguien los represente.

Ante la imposibilidad de un bloque en la oposición, el candidato indicó que están construyendo "otra unidad desde las alianzas con distintas entidades de la sociedad civil y plataformas ciudadanas".

Mesa condiciona alianza. Paola Cortés, vocera de Comunidad Ciudadana (CC), que postula al expresidente Carlos Mesa, afirmó que para articular una posible alianza con la agrupación "Bolivia Dijo No", el binomio de esa tienda política, Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, debería presentar su renuncia a la candidatura presidencial. "Si hay una posibilidad de que Comunidad Ciudadana haga una alianza, una unión con Bolivia Dijo No, esto está en el campo de las suposiciones, todavía no hemos visto ninguna expresión, por ejemplo, de Óscar Ortiz, que es líder, o Rodríguez, que es vicepresidenciable de esta fórmula política, que diga específicamente que deja la candidatura", afirmó.

Cortez aclaró que todas las posibilidades de unir a la oposición a Morales están enmarcadas en un campo de "suposiciones" y consideró que las propuestas aún no están "cuajadas" y "no existen hechos concretos"; sin embargo, dijo que CC está abierta al diálogo sobre esa alternativa.

Antecedentes. El martes, el presidente Morales instó a la derecha boliviana a unirse para que en los comicios generales del 20 de octubre próximo solo se enfrenten dos partidos.

9 Partidos políticos

se enfrentarán en las urnas el próximo 20 de octubre en los comicios generales.

"Evo quiere que se una la oposición en base a Carlos Mesa, porque sabe que poniendo a él tiene riendas sueltas a ganar, debido a que es muy fácil de descalificar como asesino de 2003, vende patria, corrupto de fondos reservados".

Félix Patzi

Candidato por MTS

Mesa asegura que no será parte de una megacoalición

Después de que Evo Morales retara a la oposición a unirse para enfrentarlo en las elecciones, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, salió al frente y rechazó cualquier posibilidad de unirse al resto de los candidatos de oposición. "Comunidad Ciudadana no va a ser parte de una megaacoalición", sentenció Mesa. El candidato de CC señaló que el partido de Gobierno y "algunos actores políticos" buscar distorsionar su posición "difundiendo mentiras y falsas disyuntivas" y agregó que su posición no ha cambiado respecto a que "Evo Morales es un candidato ilegítimo e ilegal".

