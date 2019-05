Bajo la titularidad de Almagro

Proponen acciones contra la OEA

Versiones. La diputada Piérola sugiere salirse del organismo 'en caso no servir para nada'.

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Posición. Critican las declaraciones de Almagro en Bolivia y aseguran que no sería imparcial en las elecciones de este año.

El candidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, manifestó que en la reunión de opositores, que se efectuará mañana, propondrá enviar una nota a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que este organismo no participe como veedora de las elecciones generales hasta que Luis Almagro deje su cargo. Mientras que la diputada Norma Piérola planteó analizar la permanencia de Bolivia en el organismo internacional, y abandonarlo si es que se llega a la conclusión de que "no sirve para nada".

Para la reunión de mañana. "Nos pondremos de acuerdo y mandemos una carta a la OEA, pidiendo que no participe como veedora en las elecciones del 20 de octubre mientras el señor Almagro sea presidente (secretario general) de la OEA. Si Almagro sigue en el cargo en la OEA, los bolivianos no queremos a este organismo en Bolivia", señaló Lema.

Agregó que el representante de la OEA vino al país para hacer campaña electoral a favor de Morales, por lo cual la credibilidad del organismo internacional quedó en duda y no es considerado un árbitro imparcial. "No puede ser un árbitro, porque ellos ya han tomado (una) posición, la posición de ellos (es que) han venido a hacer campaña para Evo Morales, es una vergüenza. Entonces, si quieren mandar veedores, que manden veedores para su campaña de Evo; pero no pueden certificar una elección nacional", acotó.

Desde la ALP. Anunció que se hará consultas a los estados miembros de la OEA para saber si la posición de Luis Almagro, de respaldar la repostulación de Morales, es una posición de los países del organismo. Agregó que en base a esa información se debe analizar si para Bolivia es conveniente seguir en la OEA, si es que no está brindando el apoyo y protección que se le está solicitando.

Recalcó que el país debe abandonar la OEA en caso de concluir que "no sirve de nada estar en el organismo".

Antecedentes. Almagro, en su visita al país tras una invitación del Gobierno nacional, afirmó que si al presidente Evo Morales no se le permite participar de los comicios puede considerarse un acto de discriminación, puesto que a otros mandatarios de la región se les permitió repostular luego de ser habitados mediante fallos judiciales. "Hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver en el Sistema Interamericano con el nombre de Evo Morales y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial", dijo Almagro.

