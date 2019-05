Sur-y-chilchi-hasta-el-fin-de-semana

En todo Santa Cruz

Reporte. Desde el Senamhi informan que el descenso de temperatura es a nivel nacional.

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Desprevenidos. Las personas en situación de calle son las más afectadas por el frente frío.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reporta que el ingreso del frente frío acompañado de lluvias, se prolonga hasta el fin de semana en todo el departamento de Santa Cruz y que en las próximas horas, luego de cubrir gran parte del territorio nacional, llega hasta Pando-Cobija. A las 17:00 de ayer se registró 14 grados de temperatura en la capital cruceña.

Bajas temperaturas y alta humedad. Cristina Chirinos, encargada de la unidad de meteorología del Senamhi, comparte las lecturas registradas el jueves, con pronóstico para los próximos días. “El descenso de temperatura ingresó la madrugada del jueves por la zona sur del departamento, afectando primero al chaco, para luego llegar hasta la ciudad de Santa Cruz”, informa. Las bajas temperaturas se asocian a una jornada con lluvias intermitentes, que al ser persistentes elevan los niveles de humedad entre 85 y 95% en toda la ciudad.

Frente frío a nivel nacional. “Las lecturas indican que el frente frío afecta a gran parte del territorio nacional, ingresando por Santa Cruz, pasando por Cochabamba, La Paz. Permanece así hasta el día viernes, con temperaturas que oscilan entre 12 y 17 grados en la ciudad de Santa Cruz, 10-11 en la Chiquitania, 8 en el chaco y 8 grados en los valles cruceños”, agrega Chirinos.

Cuide a los niños. Jimena Rojas, pediatra en la clínica Niño Jesús, recomienda abrigar bien a los niños y evitar que se expongan a la lluvia. “Es prudente asearlos en un ambiente donde no existan corrientes de viento y no por las noches. Acompañar los cuidados de bebidas calientes que ayudan a mantener en el cuerpo temperaturas agradables. Si el niño presenta síntomas de resfrío, evitar la autoeducación y no enviarlos a la guardería, kinder o colegio”, manifiesta la especialista. Agrega que cuidados similares se deben tomar en cuenta en todas las edades.

Sorprende a personas en situación de calle. Las personas en situación de calle son las más afectadas por el descenso de temperaturas. La jornada del jueves algunos lucían con pocas prendas y otros afectados por la hipotermia, producto de pernoctar a la intemperie, cubiertos por bolsas plásticas o cartones.

4 Días

con bajas temperaturas y lluvias se pronostican hasta el domingo.