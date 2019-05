Caso Pedro Montenegro

Fiscalía cita a comandante de testigo

Proceso. Echegaray presentó la solicitud y se señaló audiencia para que declare el martes ( 28 de mayo) a la comisión de fiscales.

Jueves, 23 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Jefe policial. El coronel Echegaray fue convocado a declarar para este martes.

El comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Igor Echegaray, fue citado por el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo por el caso del acusado de narcotráfico Pedro Montenegro.

El jefe policial tuvo conversaciones con el empresario Mauricio Higa, socio del recluido en la cárcel de Palmasola. "Se presentó ayer (la solicitud) y se señaló audiencia para que declare el martes (28 de mayo) en calidad de testigo", informó el fiscal Enrique Rodríguez. El pasado martes, el Comandante de la Policía presentó al Ministerio Público los escritos por WhatsApp con Higa, las conversaciones datan del 21 de noviembre del 2018.

"Coronel buenas tardes: Le cuento que estoy almorzando con mi madre en centro y me comenta que no se pudieron coordinar el tema de la ASCC, se está yendo el año, se van gastar esa plata destinado en obra social y se está presionado para ver el tema. Me avisa mi coronel para la segunda reunión o para cuando vea conveniente. Saludos mi coronel, un abrazo. Me avisa cualquier cosa", se lee en el chat entre Higa y Echegaray. En la audiencia cautelar el mayor Miguel Saldaña reveló que conoció a Montenegro y a su socio, acusado de lavado de dinero de forma casual. Reveló que el Comandante Departamental le pidió llamar a Higa para la valoración de una vivienda.

Ofrecimiento de $us 50 mil. El director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, negó tal ofrecimiento al capitán que denunció en audiencia el hecho y dijo que se trata de una cortina de humo para desviar la atención a conveniencia de los implicados.

3 Policías

Fueron dados con baja definitiva por el caso Montenegro.

