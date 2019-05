Salud

Reportan más de 1 millón de infecciones respiratorias agudas en el país

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Imagen ilustrativa. Foto: Gesline

El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jhemis Molina, informó el miércoles que hasta la fecha se reportaron en el país 1.096.000 casos de infecciones respiratorias agudas.

"Hasta la fecha tenemos 1.096.000 casos de infecciones respiratorias agudas que se han presentado en todas las edades", precisó en un contacto con los periodistas.

Explicó que esos datos son menores a los registrados en el mismo periodo de 2018 que superaron los 1.500.000 casos de infecciones respiratorias en todo el país, por lo tanto, dijo que no se puede hablar de una epidemia.



Recordó que el Ministerio de Salud recomienda seis medidas de prevención para prevenir el resfrío común: el lavado de manos, el uso de alcohol en gel; cubrir el estornudo con el antebrazo o pañuelo, no asistir a lugares concurridos, no saludar con beso y alimentarse con frutas y verduras.



Ante el ingreso de un frente frío al país, autoridades educativas de La Paz, Oruro y Potosí determinaron aplicar el horario de invierno, con el objetivo de prevenir las infecciones respiratorias agudas en los estudiantes y evitar que los casos vayan creciendo./ABI