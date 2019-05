Diputada del MAS advierte que los opositores no durarán en el Gobierno

Dos dirigentes afines al MAS también dijeron que se debe garantizar los resultados de casi 14 años de Gobierno

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Diputada Juana Quispe. Foto: ANF

La diputada Juana Quispe (MAS) anticipó que ningún opositor que eventualmente llegue al Gobierno tras las Elecciones Generales de octubre de este año "durará" en sus funciones, porque Evo Morales debe continuar al mando de la administración del Estado, por los avances que hubo estos casi 14 años de Gobierno.



"No creo que dure, porque el pueblo boliviano ya está consciente que con el proceso de cambio hubo mucha refundación de nuestro país, muchos cambios y avances en lo político, económico y social, no creo que permitan nuestros hermanos, tiene que seguirse (con el Gobierno), respetando nuestros avances", declaró Quispe a ANF.



La legisladora acotó que los partidos opositores que están en carrera electoral no generan ninguna confianza, ya que su único interés reponer las políticas de privatización y enajenación de los recursos naturales y de las empresas estatales que el Gobierno las nacionalizó a partir de 2006.



La legisladora que es parte de la Confederación de Mujeres Interculturales coincidió con máxima ejecutiva Angélica Ponce, quien este pasado martes dijo que si un opositor gana las elecciones tiene que tener una agenda que responda a las expectativas del pueblo, porque de lo contrario no "durará" en sus funciones de Gobierno.



En tanto que la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Segundina Flores, dijo que un opositor "no va a tomar Palacio".



No es la primera vez que las organizaciones sociales afines al MAS advierten de escenarios conflictivos y de ingobernabilidad si los opositores ganan las Elecciones Generales.



En el mes de octubre se define la elección del presidente, vicepresidente y la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para un nuevo período de Gobierno 2020-2025.