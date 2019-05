Piérola sugiere analizar que Bolivia se salga de la OEA

Norma Piérola, diputada de oposición, sugirió hoy analizar la posibilidad de que Bolivia se salga de la Organización de Estados Americanos (OEA) después de que el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, avalara la repostulación del presidente Evo Morales.

Para la legisladora, Almagro se convirtió en el “jefe de campaña” del Movimiento al Socialismo y señaló que ahora se encuentra consultando a los países de la región respecto a que si la postura de Almagro es de carácter personal o verdaderamente representa la postura de los estados americanos.

Señaló, en ese sentido, que esperará la respuesta de los países, pero aseguró que Bolivia debería considerar salirse la OEA ante la falta de apoyo de Almagro a quienes defienden el 21- F.

“Hay q ver la posibilidad de que Bolivia se retire de ese organismo, tendría que ver esa posibilidad con un Gobierno más adelante, con un Gobierno democrático no dictatorial como el que se tiene hoy”, señaló la legisladora a Erbol.

El viernes, durante una visita oficial a Bolivia, el Secretario General de la OEA aseveró que el tema de la reelección indefinida como un derecho humano debe dirimirse en el sistema interamericano, pero dejó en claro que prohibir la candidatura de Morales para estas elecciones sería un “acto discriminatorio” considerando, dijo, que otros presidentes ya aspiraron a la reelección amparándose en diferentes sentencias “en garantía a sus derechos humanos”.

“Sobre el tema específico de la reelección hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano y decir que Evo Morales hoy no puede participar (en las elecciones generales), eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Ese tema en algún momento se definirá en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), pero hoy no se puede hacer”, aseveró Almagro.

No obstante, ayer argumentó que si bien sigue pensando que la reelección no es un derecho humano, el sistema interamericano no puede estar por encima de una decisión legal de un Tribunal boliviano, por lo que no existe ningún instrumento legal internacional para oponerse a la candidatura de Morales.

"Mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (Tribunal Constitucional) al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto", manifestó Almagro en una reunión con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.