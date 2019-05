La ANP denuncia que un Fiscal agredió a un periodista en Santa Cruz

El hecho se registró el pasado fin de semana. Ayer, el Fiscal acusado expresó sus disculpas a la periodista que investiga el caso denominado como 'narcovínculos'

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Oxígeno

La Asociación Nacional de La Prensa (ANP) denunció que la periodista Yolanda Limpias Egüez, redactora del periódico Extra, sufrió una agresión física y fue retenida durante diez minutos por órdenes del fiscal José Fernando Riojas, durante la cobertura del proceso judicial contra jefes policiales acusados de ser cómplices del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

Limpias Egüez explicó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) que el domingo 18 de mayo de 2019 asistió al Palacio de Justicia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en la planta baja de ese edificio tomó fotografías con su teléfono celular al grupo de fiscales asignados al citado caso.

“La comisión pasó por mi lado y no hubo reacción alguna. Pero cuando, junto a mis colegas, les dimos alcance en el séptimo piso, el fiscal de Sustancias Controladas José Fernando Riojas me increpó por haber tomado la fotografía, a gritos me exigió que borre el material”, indicó.

La periodista afirmó conocer a los restantes integrantes de la comisión más no a Riojas, que tampoco se identificó como fiscal, lo que sumado a los gritos del funcionario judicial causó que ella se quedara sin reaccionar. “Entonces, Riojas se acercó y me jaló el celular de la mano pero yo no solté el aparato”, explicó.

Al no lograr su cometido, pese al forcejeo, Riojas mandó a un policía a que detuviera a la periodista del matutino Extra. Los colegas de Yolanda Limpias intercedieron por ella. Pese a que la redactora presentó su credencial y explicó que la foto era para fines informativos, el Fiscal insistió en su exigencia y la comunicadora dijo que accedió para evitar ser llevada a una comisaría, señaló la ANP.

El 21 de mayo, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa pidió a la Fiscalía Departamental una reunión a la que asistió el fiscal Riojas que pidió disculpas por el hecho, atribuido a una confusión suya al creer que Yolanda Limpias era enviada por allegados a los jefes policiales procesados en el denominado “caso Montenegro”.

La periodista aceptó las disculpas en tanto que el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, Milton Montero, dijo que se acordó con la Fiscalía Departamental de Santa Cruz sostener una reunión en agosto próximo para que se brinden las garantías a la labor de prensa.