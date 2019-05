Chuquisaca

Monteagudo: Encierran con candado a autoridades ediles en rechazo a crédito municipal

Aramayo indicó que de conseguirse el dinero, será destinado para siete proyectos, entre ellos un complejo de cárnicos

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Comité Cívico de Monteagudo en reunión el pasado lunes. Foto: Facebook

Tras la culminación de un paro cívico en Monteagudo en rechazo a un crédito municipal, los movilizados continuaron la vigilia y encerraron con candado al alcalde y a cuatro concejales en la Casa de la Cultura a las 17.00 del martes, y la situación se mantiene hasta el momento.



Ronald Aramayo, alcalde de Monteagudo, denunció a radio Aclo la vulneración de sus derechos y que incluso entre los encerrados hay una niña de siete años, hija de una concejala.



"Nosotros nos vinimos con el concejo a la Casa de Cultura ya que la instalación del Concejo Municipal había sido tomada, y sorpresivamente a la 17.00 (del martes) han venido a la Casa de la Cultura a colocarnos candado, sin importar que la presidenta del concejo se encontraba con su hija de siete años, no les ha interesado si ella tenía hambre o frío", señaló Aramayo.



Dijo que hará conocer este abuso que tiene el único fin de buscar un protagonismo, ya que la "resolución (de crédito) no dice que yo firme o traiga plata directamente, dice que yo haga las gestiones y en una cumbre haga la presentación y ahí autorizarán si puedo o no sacar esos recursos".



La medida de presión se asumió ante la negativa de los ediles a eliminar la resolución municipal 056/2019 que, según explicó la concejala secretaria Lourdes Vargas, solo permite al alcalde Ronald Aramayo iniciar gestiones para ver si el crédito de Bs 60 millones del Banco Unión es posible o no.



Aramayo indicó que se conseguirse el dinero, será destinado para siete proyectos, entre ellos un complejo de cárnicos.



El presidente del Consejo Social de Salud de Monteagudo, Luis Gonzales, informó a Correo del Sur que el paro cívico de 24 horas de ayer fue contundente, pero asumieron la vigilia en la Casa de la Cultura porque las autoridades pretendían hacer un viaje a Tarabuco para la entrega de maquinaria que el presidente Evo Morales hará este miércoles.



El alcalde reiteró que este tipo de problemas -tramitación de créditos- se debe resolver en una cumbre, donde cada OTB luego de consultar a sus bases debe aprobar o rechazar la propuesta.