Albarracín: Evo recordó a los vocales del TSE que deben subordinarse al Gobierno

Esta denuncia de injerencia gubernamental al TSE se suma a otras alertas de políticos, en el sentido de que este ente carece de independencia y atraviesa por una desinstitucionalización

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, afirmó que el presidente Evo Morales recomendó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a subordinarse a las decisiones gubernamentales.



"Sé de fuentes masistas que @evoespueblo les recordó a los vocales del TSE la obligación que tienen de subordinarse a las decisiones del Gobierno y ninguno le cuestionó, todos cabizbajos escucharon, por lo que el TSE no ofrece ninguna garantía. Acatarán lo que el Gobierno mande", aseguró este martes en su cuenta de Twitter.



Su declaración se da a pocos días de que el TSE lance la convocatoria para las elecciones generales y apruebe el calendario electoral que marcará el ritmo de los comicios del 20 de octubre. El lanzamiento está previsto para este 27 de mayo.



Entre los que alertó este hecho está el exviceministro de Tierras y disidente del MAS, Alejandro Almaraz, quien aseguró que el binomio presidencial gubernamental ganará las elecciones, porque está montando un "fraude electoral".



"Insisto que esas elecciones ya tienen resultado y no termino de explicarme la actitud de la oposición que va a las elecciones como si estuviésemos en una normalidad democrática, como si el fraude no estuviera ya consumado" declaró Almaraz a ANF, la anterior semana.



En la misma línea, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cuestionó, en diferentes ocasiones, la "desinstitucionalización" y la "politización" "desvergonzada" del Tribunal Supremo Electoral.