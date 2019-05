Auríferos plantean Régimen Presunto Minero para tributo 'ciego' de 1 a 2,5% por venta de oro

El Régimen Presunto Minero, según el asesor jurídico de Ferreco, Ramiro Paredes, tiene un fuerte impacto recaudatorio, porque se caracteriza por su facilidad de recaudación que deja de lado los pasos del sistema tributario

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Ferreco) planteó al Gobierno el Régimen Presunto Minero (RPM) que incorpora el tributo "ciego" al fisco, que oscila entre el 1 y 2,5% por la venta del oro, independientemente que registre o no utilidades.



La información fue proporcionada por el asesor jurídico de Ferreco, Ramiro Paredes, quien señaló que la propuesta que emergió del sector aurífero de La Paz no está expresado en ningún instrumento legal, y descansa en el hecho que los cooperativistas mineros "quieren tributar", pero requieren que el sistema de tributación sea de fácil acceso y no resulte inconveniente técnica ni burocráticamente.



"Tiene una característica esencial, es una obligación tributaria ciega; es decir, que tengas utilidades o no, igual nomas se cancela al momento de comercializar el oro, los demás sectores pagan el impuesto sobre las utilidades (25%), pero con el régimen presunto minero, independientemente que haya ganancias o pérdidas se cancela bajo el concepto del mono-tributo sobre el valor neto de venta, sin reducir nada", explicó el jurista.



El Régimen Presunto Minero, según Paredes tiene un fuerte impacto recaudatorio para el erario nacional, porque se caracteriza por su facilidad de recaudación que deja de lado todos esos pasos que de una u otra forma se caracterizan en el sistema tributario.



"No te olvides que estas unidades económicas productivas no se encuentran en lugares urbanos, se encuentran alejados de las capitales de provincia donde muchas veces, en la mayoría de los casos hay que recurrir a carreteras, navegación e incluso a caminos de herradura", manifestó.



Las escalas del régimen irán del 1% al 2,5% sobre el valor neto de venta del oro sin reducción de ninguna naturaleza, según Paredes. "El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es objeto de deducción, es un impuesto indirecto, esa concepción del IVA se constituiría en un impuesto directo porque no habría lugar a la generación de un crédito fiscal, y eso se declararía a favor del Estado", indicó.



Al margen de las regalías



El Régimen Presunto Minero estará al margen de las regalías aclaró Paredes, quien dijo que estas se constituyen en una contribución a los departamentos por la explotación de los recursos naturales no renovables.



"Los ingresos recaudados por regalía pertenecen en 85% al departamento de donde proviene el oro, y en 15% al municipio de donde se extrae el oro cuyo yacimiento se encuentra en la jurisdicción", subrayó.



Sin embargo, observó que, se detectó un inusitado crecimiento del oro declarado de origen del departamento del Beni, lo cual hace deducir que son las comercializadoras de oro que operan en La Paz las que están falseando los datos.



"Esto perjudica al departamento y al municipio, ya que la regalía que proviene de la venta del oro va a sus cuentas y constituye un ingreso ordinario para los gobiernos departamentales y municipales, si la regalía generada en el departamento de La Paz es declarada para otro departamento, perjudica a la región", señaló.



Recordó que datos históricos muestran que el 70% o más del oro que se extrae a nivel nacional proviene del departamento de La Paz, y que el 98% de la explotación aurífera está en manos de las cooperativas frente a otros actores mineros como el estatal o privado.