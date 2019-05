Organización de Estados Americanos

Cárdenas revela: Irán postula a Almagro

Situación. El secretario general de la OEA asegura no tener con qué oponerse a un fallo del Tribunal Constitucional.

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Víctor Hugo Cárdenas, candidato por UCS, reveló las declaraciones que hizo una diputada argentina con respecto a la postulación de Luis Almagro a la titularidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Vale la pena enterarse de muchas novedades sobre el cambio de criterio de Almagro sobre el 21F", reza el tuit que acompaña un enlace de un medio denominado El Observador de Uruguay, en el que Carrió (la legisladora argentina) asegura que Inteligencia iraní postula al secretario general a la OEA.

Información. Según El Observador, la diputada argentina Elisa Carrió, opositora a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, dijo en el programa de televisión Desde el llano del canal TN, que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por ‘los mismos que querían cambiar el esquema con Irán’. “Está claro que agentes de inteligencia iraníes tienen contacto con gente del Gobierno”, indicó Carrió. La legisladora hizo referencia al exministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. “Sus bases son un pedazo en Brasil,ahora ya prácticamente Montevideo, la triple frontera y ahora llevan de candidato al Mercosur al excanciller de Mujica.

Incluso tienen un partido ya en Uruguay que se llama Unidad Popular. Ahí hay venezolanos e iraníes”, afirmó Carrió haciendo referencia a la candidatura de Almagro a la OEA.

En Santa Cruz. Mientras tanto, en la capital cruceña, ayer en la mañana, activistas en defensa por el 21F organizaron una protesta en las afueras del Tribunal Electoral. En el lugar se hizo una parodia con respecto a la visita de Almagro a Bolivia. Frente a un fuerte resguardo policial, los manifestantes vociferaban que "(el secretario general de la OEA) se ha vendido, se ha comprado. La plata compra conciencia, principios y valores, compra la democracia de un país", aseguraba una mujer mientras sostenía un letrero de Bolivia Dijo No. Manuel Saavedra, a su turno, sostuvo que "Almagro es como una moneda de dos caras, que no ha sido consecuente con lo que dijo hace unos meses y una persona con ese cargo no puede manifestarse de esa manera".

Sin embargo, para el oficialismo la manifestación fue un fracaso, haciendo referencia a la cantidad de asistentes.

Diputado Santamaría. El diputado Wilson Santamaría manifestó que Almagro, tiene una actitud de "alcahuete" y "muy payasa", por adecuar su discurso en función del país donde se encuentra, al reprochar que ahora sostenga que la reelección indefinida no es un derecho humano. "El señor Almagro me parece que tiene una actitud muy payasa, de decir a un país lo que quieren escuchar los gobernantes (...). Una de cal y otra de arena, para tratar de justificar esta actitud de alcahuete que ha tenido con Evo Morales en su visita por Bolivia", sostuvo el legislador.

Almagro ratifica que reelección no es derecho

Tras las duras críticas en su paso por Bolivia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que "mi posición sigue siendo la misma: la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (en este caso Tribunal Constitucional) al respecto porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto", manifestó Almagro desde Buenos Aires, Argentina.

