Según el capitán Carlos Quiroga

Ofrecían $us 50 mil por hallar a Pedro Montenegro

Declaración. El policía detenido dice que su vida corre peligro en la cárcel.

Miércoles, 22 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Audiencia. Quiroga mientras daba su declaración por el caso Montenegro.

El capitán de la Policía, Carlos Quiroga, rompió el silencio y reveló que realizó llamadas a Mauricio Higa por pedido de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que le ofreció $us 50.000 si lograba hallar al narcotraficante Pedro Montenegro. En su audiencia cautelar, el jefe policial reveló que se contactó con Higa, ya que él era fiel trabajador del extraditable que está ahora en Palmasola.

Peligra su integridad. "Mi vida corre peligro porque la FELCN sabe la información que yo les di. Me han ofrecido entre $us 30.000 y $us 50.000 por el paradero del señor Montenegro; se me ofreció y se me dijo: Haz llamadas, haz lo que tengas que hacer", declaró Quiroga ante la autoridad jurisdiccional, según muestra un video publicado por la página de Facebook Detrás de la Verdad.

El 17 de mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que tres policías y una persona de civil fueron acusadas de tener relación con Pedro Montenegro, por lo que fueron aprehendidas.

Según Romero, Quiroga es el uniformado que impidió la búsqueda y captura del narcotraficante por rastreo satelital.

"Me han atropellado como ser humano. Mi obligación como policía y funcionario público era dar a conocer información a mis superiores de la FELCN, que me decían: 'No vengas con tu abogado, ven así no más'. Estoy ante este estrado para decirle mi verdad y que mi vida está en riesgo y el de mi familia", advirtió el capitán.

Muerte civil. Dijo que solamente tiene la "desdicha" de haber conocido a Mauricio Higa y Pedro Montenegro, pero aseguró que no tenía negocios con esas personas ni sabía que estaban siendo buscadas por narcotráfico.

"No tenía la noticia oficial ni legal ni por información que estos señores estaban vinculados con temas de narcotráfico, peor aún buscados en otros países por estos delitos", agregó.

Quiroga se quejó de que ahora es humillado y hasta le dieron muerte civil por involucrarlo en el caso.

Monasterio pide la destitución de Carlos Romero

El diputado Tomás Monasterio calificó ayer al ministro de Gobierno, Carlos Romero, como un peligro para la sociedad por amenazar a un periodista que investiga casos de narcotráfico y pidió su destitución.

"Romero se ha convertido en un peligro para la sociedad. No hace el trabajo por el cual le pagan los bolivianos, y por el contrario se dedica a perseguir a periodistas y a personas críticas", escribió Monasterio en su cuenta de Twitter.

El lunes, luego de que el periodista de El Deber, Guider Arancibia, denunciara amedrentamiento gubernamental, el Ministerio de Gobierno arremetió contra el medio y pidió a la Fiscalía investigar a los periodistas de ese diario cruceño por presuntos nexos con Pedro Montenegro Paz, implicado en narcotráfico.

Monasterio enfatizó en que el presidente Evo Morales debe "destituir inmediatamente" a Romero, sino "será cómplice de violaciones a derechos humanos".

200 Mil bolivianos

de fianza, detención domiciliaria y arraigo, fijaron para Carlos Quiroga.

Demandan negación de maternidad de Montenegro

El juez Wilfredo Núñez, de Chuquisaca, informó que una mujer presuntamente registrada como madre de Pedro Hoffman, alias que usaba Pedro Montenegro, tramita ante la justicia una demanda de negación de maternidad contra el narcotraficante.

"Es una demanda de negación de maternidad precisamente por la supuesta madre del señor Pedro Montenegro Paz que se hacía pasar como Pedro Hoffman Sainz. Es la demanda que se ha plantado en este despacho judicial y lógicamente va a seguir el curso que la ley establece", sostuvo.

