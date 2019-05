Elecciones generales

Mesa asegura que no renunciará a su candidatura presidencial

El candidato explicó que los diferentes sondeos de opinión lo muestran como el postulante de la oposición con mayor intención de voto.

Martes, 21 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. Foto: Urgente

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó este martes que no está dispuesto a dejar su postulación, debido a que las encuestas lo muestran como la segunda opción para gobernar el país.

"No es lo mismo tener una opción de voto de 1 por ciento, 2, 5 o 7 por ciento, no hago referencia a ningún candidato en particular, que tener una opción de voto que está en el rango del 30 por ciento. En consecuencia, no estoy yo en condiciones de renunciar a una candidatura en virtud de que hay una parte muy importante de la población que cree que somos la opción para ganar esta elección", señaló.

Mesa aseveró que la mayoría de los sondeos de opinión reflejan que su candidatura es la más importante de la oposición, por lo cual dijo que la construcción de la unidad opositora dependerá de la población boliviana, puesto que ellos deciden quién es, en este momento, la opción que puede vencer al presidente Evo Morales en las urnas.

Sin embargo, el candidato presidencial indicó que, tras el apoyo que dio el secretario general del Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la repostulación de Morales, está dispuesto a conformar un bloque opositor con el objetivo de defender la democracia en el país y el voto del ciudadano.

"Estamos abiertos, por supuesto, a cualquier propuesta; por ejemplo, de construir bloque en defensa del voto del ciudadano. Nos parece que es parte fundamental de un objetivo que está más allá de las diferencias que pueda haber entre los diferentes partidos de oposición", agregó.

Debido a las declaraciones de Almagro a favor del Jefe de Estado, comités cívicos del país convocaron a una reunión para el jueves en Santa Cruz a los candidatos presidenciales de la oposición. En la misma, se tratarán los temas de la defensa del voto del referendo del 21 de febrero del 2016 y la unidad de los contrarios al Gobierno./Urgente