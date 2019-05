Jhasmani dice que transó con 20 fiscales y jueces la liberación de acusados

Torrico confesó que en su consorcio con autoridades judiciales cobraba más de $us 1.000 para arreglar liberación de implicados en asesinatos, homicidios y violaciones a menores. Pidió que estas sean enjuiciadas

Martes, 21 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Torrico habla con la prensa al salir de su declaración ampliatoria en la Fiscalía de Cochabamba. Foto: Red Uno.

Jhasmani Torrico, conocido como el "abogado torturador" por su violenta forma de cobrar deudas, pidió a las autoridades judiciales agilizar el juicio en su contra. Asimismo, pidió enjuiciar a más de 20 fiscales y jueces, que integran su consorcio ilegal, con quienes tranzaba para liberar a implicados en asesinatos, homicidios y violaciones a menores, a cambio de dinero.



"Fiscales por lo menos unas 20 personas, o más, jueces entre cautelares, tribunales, salas, mixto (varones y mujeres), el dinero no hace exclusión de género (...) Ya basta de tanto show, yo quiero llegar a un juicio rápido, yo voy a pedir a mis abogados defensores de oficio que exijan al Ministerio Público llegar a un juicio lo más antes posible en el caso consorcio", manifestó Torrico a la Red Uno.



Dijo que con su consorcio ilegal atendía casos para lograr cesaciones a la detención preventiva, sobreseimientos (liberación de culpa), resoluciones de rechazo, o simplemente para que un fiscal en audiencia no se oponga a una petición.



Confesó que los cobros que hacía a litigantes iba de acuerdo al caso y delito en el que estaban implicados, mientras más complejo o público sea el caso, más dinero se pedía.



"Mil para arriba, (¿bolivianos?), no dólares, por bolivianos nadie hace nada últimamente, además no alcanza", refirió.



Torrico pidió a sus abogados agilizar los trámites para realice una declaración ampliatoria ante la Fiscalía, y luego pedir la conclusión de las investigaciones e inicio de juicio oral.



Mencionó que cuenta con documentación, grabaciones, fotos, videos, y otros elementos que prueban sus afirmaciones.



Agregó que él al estar encarcelado no podría obstaculizar las investigaciones, pero sí lo harían los jueces y fiscales de su consorcio que están libres y tienen influencia en la justicia, por eso pidió a la Fiscalía agilizar este proceso.



"Nadie quiere estar preso, o sea si al final corre plata por un culpable o inocente, nadie quiere está preso ¿no? Esa es la realidad. Yo simplemente he hecho mi trabajo, mal o bueno que me califiquen, pero por lo menos me van a agradecer a aquellos a los que he ayudado", manifestó.



El caso de Torrico se hizo público en enero de este año por videos difundidos en el que golpea a una persona. Ahora es investigado por formar parte de un consorcio y está detenido preventivamente en el penal de El Abra, Cochabamba.