Desconocen a Pastor que bendijo al binomio: Evo y Álvaro, según Aruquipa

En el acto del MAS el pastor Fabricio Roca de la Asamblea de Dios arengó la victoria del partido gobernante con la bendición del Señor, esta postura fue rechazada por Aruquipa

Martes, 21 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Internet

El presidente del Consejo Nacional Cristiano por el Derecho a la Vida, la Familia y la Libertad, Luis Aruquipa, informó que el pastor Fabricio Roca fue desconocido por las iglesias evangélicas por bendecir al binomio del MAS; aseguró que los 2,5 millones de electores evangélicos no votarán por el partido gobernante.



Roca junto a otros pastores y amautas participó de la ceremonia interreligiosa en el acto de lanzamiento de la campaña electoral del Movimiento al Socialismo, donde pidió a Dios la bendición para los candidatos: Evo Morales y Álvaro García Linera.



"Para que bendigas desde el cielo para que gobierne con sabiduría de Dios el Estado. Señor creemos firmemente que este es el camino que tú has trazado para nuestra Bolivia de bendición al mando de este binomio, bendecimos al presidente Evo y vicepresidente Álvaro, declaramos victoria, victoria y bendición sobrenatural sobre nuestra Bolivia", proclamó el sábado en Chimoré.



Aruquipa, primero puso en duda que Roca sea pastor; segundo, que la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia en un comunicado dirigido a los pastores "desconocieron a Roca"; y tercero, la Asamblea de Dios también los "desconoció como pastor".



Asimismo, dijo que no es posible bendecir a un Gobierno que ha realizado un "sincretismo religioso" al unir a la Pachamana, a los amautas, a los santeros y otras creencias". Dios prohíbe eso, no va a bendecir ese tipo de unión", sostuvo.



En esa línea, manifestó que los más de 4 millones de evangélicos y los más de 2,5 millones de votantes "rechazamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera, no votaremos por usted, no está en nuestra línea, no representa a los evangélicos", afirmó Aruquipa.