Opositores anuncian campaña contra Almagro en el Grupo de Lima

Posición. En la oposición boliviana afirman que la posición de Almagro demuestra que 'todo tiene un precio', por su supuesta negociación para ser reelecto.

Martes, 21 de Mayo, 2019

Ref. Fotografia: Visita oficial. El secretario general de la OEA se reunió con representantes del oficialismo como de la oposición y cambió su discurso con respecto a la postulación de Morales en las próximas elecciones.

Los candidatos Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez anticiparon que denunciarán en la sociedad internacional y en particular harán campaña en el Grupo de Lima, para evitar la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su contradictoria posición en defensa de la democracia. "Vamos a acudir al Grupo de Lima como instancia que vela los intereses democráticos y obviamente no vamos a permitir la reelección de Luis Almagro. Vamos a hacer lobby en el Grupo de Lima", declaró el candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez.

Antecedentes. Almagro a su llegada a Bolivia expresó que sería "totalmente discriminatorio" evitar que el presidente Morales repostule a la presidencia en las elecciones generales de octubre de este año.

Demócratas. El candidato presidencial, Óscar Ortiz, anticipó que denunciarán entre los países el cambio de discurso y posición de Almagro, que entre 2017 y 2018, exigió el respeto a la voluntad popular y al voto del 21F y este 17 de mayo dijo que sería "discriminatorio" impedir la repostulación de Morales. "Nosotros vamos a denunciar este cambio de actitud, que lo entendemos como la búsqueda de un interés personal, para lograr el voto de Bolivia, el voto de Nicaragua gobierno con el que tiene una posición más complaciente, pese a los muertos", sostuvo Ortiz.

Asimismo, condenó que el funcionario internacional opte por "sacrificar la defensa de la democracia en función de sus intereses, no merece la confianza de los países que defienden la democracia en la región", afirmó.

Tuto Quiroga. Sostuvo que Luis Almagro "vendió su alma", es un "nuevo socio del socialismo del Siglo XXI" y utiliza las mismas tácticas que Nicolás Maduro, con el objetivo de ser reelegido como secretario general de la OEA. Calificó de "vuelco vergonzoso" la actitud de Almagro, de quien recordó que desde 2017 expresó de manera vehemente que Morales debía respetar el voto del referendo del 21F. Lo tildó de "transformer político".

Según el exmandatario, el cambio de Almagro obedece a una estrategia para ser reelegido como secretario general de la OEA.

Sostuvo que, de acuerdo a la información que tiene, la votación en la OEA para elegir secretario general tendría que ser en febrero o marzo de 2020, pero la intención de Almagro es adelantar aquello unos ocho a nueve meses, tal como hizo Maduro, con el objetivo de aprovechar la coyuntura y antes de que cambien otros gobiernos.

Carlos Mesa. Comentó el fin de semana que el secretario general de la OEA le manifestó que la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte-IDH) no está considerando tratar el tema de la repostulación indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera antes de las elecciones del 20 de octubre. "Le dijimos a Almagro que el 21F no es una página cerrada sino una página viva y es evidente que el presidente (Morales) ha sido habilitado ilegalmente haciendo una interpretación arbitraria del artículo 23 de la Convención, y que la Corte-IDH debiera hacer una interpretación antes del 20 de octubre. La respuesta del secretario general fue que él cree que no va a haber tal respuesta y que no está considerando la Corte tratar el tema, lo que nos parece absolutamente inaceptable", dijo el candidato Mesa.

La oposición política interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandas contra la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales, que considera ilegal por incumplir la Constitución y el resultado de referéndum del 21 de febrero de 2016.

Desde el oficialismo. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, considera un "esfuerzo inútil" que los opositores apunten a una campaña internacional contra el Secretario General de la OEA, al rechazar que hubiera existido un acuerdo de intercambio de apoyos para su reelección en el cargo. Señaló que la oposición en vez de ocuparse de una campaña para evitar la reelección de Almagro debiera dedicarse a elaborar su plan de gobierno de cara a las Elecciones Generales de octubre. "Parece un esfuerzo inútil de los senadores de oposición meterse en esa campaña cuando tienen otra campaña que hacer".

El presidente. El presidente Evo Morales defendió los dichos de Luis Almagro, de justificar su repostulación para las elecciones del 20 de octubre, y sostuvo que los opositores, que tuvieron un altercado con el Secretario General de la OEA, son ignorantes respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos.

"No es que vino a apoyarnos, solo vino a decir la verdad", sostuvo Morales sobre Almagro, durante un acto en el departamento de Chuquisaca. El mandatario señaló que el viernes, en una reunión, alguno de los asesores de Almagro llamó "ignorantes" a los opositores, que se molestaron con la declaración del Secretario General.

"Si ellos (los opositores) no conocen la Convención Americana de Derechos Humanos, pues son ignorantes, es una ignorancia", comentó el presidente al respecto.

Cabe recordar que el MAS usó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos para justificar la reelección indefinida, porque en dicho texto se establecen los límites a la participación política pero no se menciona a la cantidad de elecciones como un impedimento. El mandatario expresó su extrañeza de que partidos de la derecha no conozcan esa situación. Dijo que ahora se conoce la verdad y que los opositores engañaron a sus bases al decirles que la OEA rechazará la sentencia que habilita la repostulación.

Mayo 2019: "Sería absolutamente discriminatorio que Evo Morales no pudiera presentarse a las elecciones".

Nov. 2017: "El artículo 23 de la Convención Interamericana de DDHH, no contempla derecho a perpetuarse en el poder".

Sept. 2017: "Evo deberá respetar la decisión popular que Bolivia Dijo No a la reelección".

En Argentina le piden mitigar apoyo a Morales

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunió ayer con altos representantes del Gobierno de Argentina y habló, entre otros temas, de Bolivia, según anunció él mismo a través de su cuenta de Twitter.

Según informó Infobae, los diplomáticos argentinos le señalaron que aún no decidieron si le darán, o no, su apoyo a la reelección y le habrían pedido que "mitigue su apoyo político a Evo Morales".



Información oficial indica que Almagro se reunió con el jefe de gabinete del Gobierno de Argentina, Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada.

"Dialogamos sobre la región, crisis de Venezuela y sus posibles salidas y Bolivia", informó Almagro.

Además, también habría planteado oficialmente su intención de ser reelecto como secretario general de la OEA. Almagro también habló de Venezuela y señaló que desde su perspectiva institucional, considera que hay que agotar la vía diplomática para terminar con Maduro en el poder y entiende que hay que hacer nuevos gestos políticos para restablecer cuanto antes la democracia en ese país. La visita de Almagro a Argentina se da tres días después de que llegara a Bolivia y avalara la repostulación de Evo Morales.

Revelan detalles de la reunión entre el Secretario de la OEA y Legisladores allegados a Ortiz

El senador Yerko Núñez, presente en la reunión, relató que el secretario general de la OEA actuó como un "gallito enfurecido" y que en ese momento pensó que iba a ser agredido por el uruguayo. La tensa reunión se realizó después de que Almagro brindó su apoyo a la repostulación de Evo Morales, a pesar de que anteriormente se había opuesto a ella, llamando públicamente a que el mandatario respete el voto.



Núñez dijo que en la reunión, los opositores a la cabeza de Óscar Ortiz recordaron a Almagro su posición respecto al 21F y las descalificaciones que habían proferido en contra suya las autoridades el Gobierno del MAS.



Almagro -según Núñez- quedó sin argumentos, nervioso y con tartamudeo. Entonces, los opositores decidieron retirarse de la reunión, momento en el cual el senador beniano comentó "qué vergüenza".



Según el senador, cuando los opositores caminaban a la puerta, el asesor de Almagro, el argentino Gustavo Cinosi, los calificó de "ignorantes y fanáticos".



Los bolivianos respondieron exigiendo respeto a autoridades electas del país. En ese instante es que Almagro se levantó, caminó como cinco metros para encarar al senador Núñez, quien también dio un paso adelante."Almagro se dirige hacia donde mi persona como 'gallito enfurecido'. Yo pensé que me venía a golpear y lo que yo hice fue recibirlo. Camine un paso al frente y me puse al lado: frente a frente, mirada cercana y le volví a repetir 'qué vergüenza lo que estaba pasando'", contó Núñez. No pasó a mayores y los opositores se retiraron de la reunión.



El senador Óscar Ortiz aseveró que los bolivianos no perdieron la compostura, sino fue el asesor de Almagro el que faltó respeto. Asimismo, señaló que el secretario general "perdió los papeles" y la educación.

