Aspirante de Bolivia dice NO

Ortiz responde a Samuel por candidatura

Desafío. El candidato demócrata cuestiona a Doria Medina por no candidatear.

Miércoles, 24 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Candidato. Óscar Ortiz defiende su postulación por encima de cualquier consideración de unidad.

E l candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No (BDN) y actual senador por Unidad demócrata, Óscar Ortiz, respondió a los dichos del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y le pidió que "por dignidad" asuma que no es candidato a la presidencia.

No aceptó el desafío. Días atrás, Samuel había criticó la candidatura de Ortiz e incluso señaló que si le va bien en las elecciones del próximo 20 de octubre se convertirá en un "funcional" al Movimiento Al Socialismo, ya que permitirá que Evo Morales gane la contienda con la mayoría absoluta.

Ante esto, Ortiz, en entrevista con una radio cruceña, aseveró que la única razón por la que Doria Medina no fue candidato es porque no quiso enfrentarlo en las elecciones Primarias.

"Yo no sé porque no asume con dignidad que ya no es candidato y no es candidato porque no quiso enfrentarme a en las Primarias, no quiso perder conmigo en las primarias", aseveró.

Un desliz entre los ex aliados. Cabe recordar que los Demócratas y Unidad Nacional habían conformado la alianza del 'Bolivia Dice No'. No obstante, horas antes de que finalice el plazo para la inscripción de candidatos, Doria Medina anunció que retiraba sus intenciones de aspirar a la presidencia y, asimismo, lo que supuso un quebrantamiento de la mencionada alianza.

Declaraciones incómodas. El empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, fue entrevistado por un periódico cruceño y publicado en el diario el domingo. En la ocasión insistió que era necesaria la unidad y criticó el hecho de que vayan divididos los candidatos opositores.

Luego de salida la entrevista, Doria Medina retuiteó la misma agregando que "No debería haber pretexto para avanzar en la #Unidad. La población encontrará el camino a la Unidad, más allá de los acuerdos políticos".

Asimismo, dijo que el gobernador cruceño, Rubén Costas, les echa la culpa al resto de los políticos opositores porque su candidato por la alianza Bolivia Dice No (21), Óscar Ortiz, no goza de buena preferencia electoral.

“Creo que Rubén está en problema porque su candidato no despega, su opción, su estrategia, considero yo, que no fue la adecuada y trata de explicar y echar la culpa a todos”, declaró en entrevista con radio Compañera.

Apoyo a un candidato. Por otro lado, Doria Medina también anunció que dará a conocer su apoyo a uno de los candidatos 30 días antes de las elecciones generales, que se desarrollarán el próximo 20 de octubre.

20 de octubre

para esa fecha están programadas las elecciones este año.

Agencias eldia@eldia.com.bo