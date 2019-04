Ambos oficiales llegaron a la fiscalía antidrogas y se abstuvieron de declarar

Aprehenden a Medina y Moreira, Ministro confirmó vínculos con un narco buscado

Nexos. La autoridad dijo que el narco requerido Pedro Montenegro Paz fue condecorado por la Felcc el 2017 y cuestionó el accionar de Interpol.

Miércoles, 24 de Abril, 2019

De un poderoso investigador a investigado pasó ayer el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina Sánchez, después de ser aprehendido por una comisión de fiscales que lo investigan junto al capitán Fernando Moreira Morón por presuntos nexos con el narco prófugo Pedro Montenegro Paz. Medina llegó a la hora fijada a la fiscalía antidrogas de la calle 24 Septiembre, acompañado de su abogado sin querer verter una sola opinión a los medios. Horas después lo hizo Moreira, quien atinó a estrechar la mano a sus amigos periodistas. Horas antes de la aprehensión de ambos en celdas de la Felcc, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, ofreció una conferencia de prensa en las oficinas del Conaltid, donde reveló que Pedro Montenegro Paz, acusado en Brasil por los delitos de tráfico transnacional de drogas, participó en al menos dos actos oficiales (2017-2018) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Santa Cruz, fue invitado como máximo representante de una empresa, en ese entonces Gonzalo Medina era el director de la Felcc. La autoridad de Gobierno comentó que Montenegro, en una de sus participaciones oficiales en la Felcc, habría recibido una condecoración por su “aporte” como empresario, pese a que en contra suya contaba con una orden de captura internacional, que no fue activada ni cumplida en el país. “El señor Pedro Montenegro Paz no solamente habría participado en condición de invitado a la Felcc, sino que probablemente inclusive ha sido condecorado como empresario que contribuyó o ayudó”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. En una fotografía difundida en las redes sociales aparece Montenegro sentado al lado del hijastro de Medina, Robin Justiniano, durante un festejo de la Felcc donde ambos fueron reconocidos en la oportunidad.

Confirma el nexo. Además, Romero señaló que Montenegro, usando una identidad falsa, habría formado parte del grupo formado por el capitán Moreira que viajó a inicios de marzo a Cartagena de Indias, con escala en Panamá. Para el Ministro, se ha establecido “nexos directos de Pedro Montenegro con la Felcc de Santa Cruz”, por lo cual se puso este caso en conocimiento del Ministerio Público para su investigación. Romero pidió a la fiscalía que considere investigar el rol de la Interpol, puesto que se permitió que una persona con orden de captura internacional haya participado de actos policiales. Cuestionó que la Interpol no actuó de manera oportuna o tal vez omitió su labor con el prófugo. Montenegro está involucrado por una red de narcotráfico que llevaba droga desde Sudamérica a Europa, que fue desbaratada en Brasil y otros países en el operativo denominado “Monte Pollino”. El abogado de Gonzalo Medina, Joadel Bravo, confirmó la aprehensión de su defendido, por el delito de encubrimiento. "Han determinado la aprehensión de Medina, cobrándole porque no aprehendió a Montenegro; pero no es su función, no era su función, la aprehensión es de la Interpol", dijo Bravo a los medios de prensa.

El reporte de contacto. Medina y Moreira fueron vinculados a hechos de narcotráfico, luego de conocerse un reporte de contacto que llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el que decía que los uniformados pretendían trasladar droga por la ruta Bolivia-Panamá-EEUU en un cargamento de 40 kilos de droga. Cuando Medina salió a demostrar su inocencia argumentando que evidentemente viajó, pero por temas de salud y denunciar que detrás de las acusaciones estaban familiares de cívicos que participaron de la quema del Tribunal Departamental Electoral, apareció una foto que ahondó la crisis de ambos jefes policiales anticrimen. En la gráfica se puede observar a Moreira y al hijastro de Medina junto a Montenegro Paz, en una celebración de las fiestas de carnaval. A esto se suma un audio donde el exgeneral de la Policía, Rómulo Delgado, sostiene una conversación con el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, acerca de la investigación contra el exjefe de la Felcc. Delgado cesado de sus funciones de manera sorpresiva atribuyó su alejamiento de comandante general el haber instruido una investigación con su camarada. Argumento que fue negado por el Ministro Romero asegurando que fue por el descontrol dentro la institución ante varios hechos de corrupción que no fueron valorados por Delgado.

Sugieren investigar a fondo. Los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, consideran el hecho “grave” y “sospechoso”. “Es cuando menos sospechoso que una persona que hubiera estado con orden de captura internacional participa en actos públicos de la Felcc se deja un antecedente muy poco favorable”, declaró la presidente del Senado. Mientras que el presidente de Diputados pidió una investigación para establecer los “nexos” con el narcotráfico a raíz de que Montenegro con orden de captura internacional ingresaba con total naturalidad a una institución policial.

“Grave, porque definitivamente él estaba con captura (internacional) y no podemos entender que no hayan conocido algunos miembros de la Felcc y haya estado en dos actos en esa institución”, cuestionó Borda. El fiscal coordinador de sustancias controladas, Luis Enrique Rodríguez, dijo que el coronel Medina es investigado por encubrir a un prófugo contra quien existe una orden de captura internacional con fines de extradición desde el año 2015. "La investigación estás abierta contra los dos oficiales y la imputación es provisional, que puede ser cambiada en el transcurso del proceso en sí", explicó Rodríguez a los medios locales.

Transparencia y honestidad. El Comandante nacional de la Policía, general Yuri Calderón, ratificó este martes su compromiso con erradicar la corrupción en la entidad verde olivo, y afirmó que prefiere quedarse con 100 efectivos que sean honestos. “Preferimos quedarnos con 100 policías honestos y los que no estén compartiendo este criterio lógicamente van a ser enviados a conocimiento del Ministerio Público y en su caso a las cárceles de nuestro país”, dijo Calderón. El Comandante Calderón hizo esa declaración en Sucre, donde además ratificó que no se permitirá “ningún hecho de corrupción” en las filas policiales según reporte de la Red ERBOL.

4 Gestiones

Consecutivas ocupó Gonzalo Medina en la Felcc cruceña.

37 Mil policías

Alberga la Policía Boliviana en todo el país.

Diputado cree que ministro pretende deslindar su responsabilidad

El diputado demócrata Luis Alberto Vaca acusó ayer al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de querer excusarse del caso narcotráfico que implica a dos policías y revela la inoperancia de las autoridades para aprehender a un narco prófugo boliviano con orden de extradición.

"Lo que nos llama la atención es que el ministro Romero parece que está deslindando responsabilidades, está diciendo que la Interpol habría sido negligente (en la captura del narco prófugo), nosotros nos preguntamos de quién depende la policía boliviana ¿No es del Ministerio de Gobierno?", apuntó el diputado.

Vaca también preguntó ¿quién tiene que supervisar y coordinar las actividades de Interpol? ¿No es el Ministerio de Gobierno?

Para el legislador, el ministro Romero trata de evadir su responsabilidad en el caso de los policías implicados en narcotráfico, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz (FELCC), Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira. Ambos policías están vinculados a Pedro Montenegro, narco prófugo de la justicia. El ministro de Gobierno informó ayer que Pedro Montenegro, acusado en Brasil por los delitos de tráfico transnacional de drogas, participó de al menos dos actos oficiales de aniversario de la Felcc./ANF.