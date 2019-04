Según informa el Gobierno

Reservas suben a 8.403 millones de dólares

Rin. Se recuperaron en la última semana y subieron a más de los 7.923 millones de dólares que se reportaron a comienzos de abril.

Miércoles, 24 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Política cambiaria. Las RIN atienden los pagos y obligaciones con el exterior.

El Ministerio de Economía informó que, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se recuperaron en la última semana y subieron a 8.403 millones de dólares; a comienzos de abril, se reportó que el monto era de 7.923 millones de dólares.

"Estos datos evidencian lo explicado en anteriores oportunidades, que a lo largo del año las RIN presentan incrementos o disminuciones de acuerdo con el desempeño de otras variables, como la balanza comercial, el flujo neto de capitales, la valoración de las monedas que componen las reservas, etc.", informó el Ministerio de Economía en un boletín institucional.

Adecuada evaluación del desempeño. El Ministerio de Economía explica que las reducciones transitorias de las reservas internacionales tienen origen en la mayor importación de bienes de capital, materias primas y productos intermedios, que corresponden a maquinaria industrial y agrícola, e insumos diversos para la construcción de hospitales, escuelas y carreteras.

"Por lo tanto, una adecuada evaluación del desempeño de las RIN se la podrá realizar una vez finalice esta gestión", subraya.

Según los datos proporcionados por el BCB, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron $us 1.029 millones en los primeros días de 2019; a fines de diciembre de 2018, el monto era de $us 8.940 millones; al 5 de abril, las Reservas llegaron a $us 7.923 millones.

Nuevo billete de 200. Por otro lado, el BCB puso ayer martes en circulación el nuevo billete de Bs 200. Es el último corte de la Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional.

En el acto de presentación del billete estuvo presente el presidente Evo Morales y el titular del ente emisor, Pablo Ramos, el cual se realizó en la Casa Grande del Pueblo.

Las figuras que aparecen en el papel moneda son el libertador Simón Bolívar y los esposos Túpac Katari y Bartolina Sisa.

Sánchez señaló que con el lanzamiento del nuevo billete se culmina el proceso que inició Morales cuando en abril de 2018, puso en circulación el billete de Bs 10.

El presidente del instituto emisor destacó que el nuevo papel moneda tiene la misma estructura de los anteriores cortes, pero destaca por su nuevo hilo de seguridad, más avanzado tecnológicamente, y diferente a los anteriores, lo cual dificultará en extremo su falsificación.

1.200 Millones de dólares

es lo que prevén el Ministerio de Economía y el BCB se reducirán las RIN.

Oxígeno/ANF eldia@eldia.com.bo