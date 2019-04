Ortiz responde a Doria Medina: 'No es candidato porque no quiso enfrentarme en las Primarias'

La pasada semana, Doria Medina señaló que si a Ortiz le va bien en las elecciones ayudará a que Morales gané con la mayoría absoluta

Martes, 23 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: El candidato Oscar Ortiz respondió a las críticas del opositor Samuel Doria Medina.

El candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No y actual senador por Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, respondió a los dichos del líder de Unidad nacional (UN), Samuel Doria Medina, y le pidió que “por dignidad” asuma que no es candidato a la presidencia.

Días atrás, Samuel criticó la candidatura de Ortiz e incluso señaló que si le va bien en las elecciones del próximo 20 de octubre se convertirá en un “funcional” al Movimiento al Socialismo ya que permitirá que Evo Morales gane la contienda con la mayoría absoluta.

Ante esto, Ortiz, en entrevista con una radio cruceña, aseveró que la única razón por la que Doria Medina no fue candidato es porque no quiso enfrentarlo en las elecciones Primarias.

“Yo no sé porque no asume con dignidad que ya no es candidato y no es candidato porque no quiso enfrentarme a en las Primarias, no quiso perder conmigo en las Primarias”, aseveró.

Cabe recordar que Los Demócratas y Unidad Nacional conformaron la alianza ‘Bolivia Dice No’. No obstante, horas antes de que finalice el plazo para la inscripción de candidatos, Doria Medina anunció que retiraba sus intenciones de aspirar a la presidencia y la ruptura de la mencionada alianza.

Por otro lado, Doria Medina también anunció que dará a conocer su apoyo a uno de los candidatos 30 días antes de las elecciones generales, que se desarrollarán el próximo 20 de octubre.

Ante esto, Ortiz señaló que no le preocupa a quién pueda dar su apoyo el empresario y líder de UN y confió en que su candidatura seguirá creciendo de cara al 20 de octubre próximo.