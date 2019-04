Romero revela que acusado por narcotráfico participó en actos de la FELCC y lo vincula con Medina

Las declaraciones del Ministro se suman a los de la Fiscalía, que la anterior semana cuestionó, el por qué no se ejecutó la orden de captura en contra del acusado

Martes, 23 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa. Foto: Twitter

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló este martes que Pedro Montenegro, acusado en Brasil por los delitos de tráfico transnacional de drogas, participó en al menos dos actos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, y lo vinculó con el exdirector de esa institución Gonzalo Medina.



"El señor Pedro Montenegro Paz ha participado en por lo menos dos actos oficiales de la FELCC de Santa Cruz", dijo Romero en conferencia de prensa en Santa Cruz.



Explicó que dichas apariciones se dieron cuando Medina comandaba esa institución policial y que ahora es investigado por narcotráfico.



Romero dijo, además, que llama la atención que, si Montenegro estaba buscado por narcotráfico, la Interpol de Bolivia "no actuó oportunamente o actuó con negligencia".



El 21 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia dictó el auto supremo 75/2015 para la detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro Paz, acusado en Brasil por los delitos de "tráfico transnacional de drogas" y "asociación para el tráfico", en ese tiempo se presumía estaba en Bolivia.



Las declaraciones del Ministro se suman a los de la Fiscalía, que la anterior semana cuestionó, el por qué no se ejecutó la orden de captura en contra del acusado.



A más de tres años, Montenegro no ha sido capturado ni habido; sin embargo, extrañamente, el exjefe de División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Fernando Moreira, apareció en una fotografía junto al extraditable acusado de tráfico de drogas, el mes de marzo en Cartagena, Colombia, durante las fiestas de Carnaval.



El hijo de Medina también está en la fotografía compartiendo con Montenegro, quien goza de libertad a pesar de una orden de detención con fines de extradición.



Por estos indicios y un reporte de contacto, que decía que los dos uniformados pretendían trasladar droga por la ruta Bolivia-Panamá-EEUU., Medina y Moreira son investigados por supuesto tráfico de sustancias controladas y presunto nexo con Montenegro Paz.



Romero anunció que el Ministerio de Gobierno se querellará ante la Fiscalía, que investiga a los dos policías.



Al respecto, Medina y Moreira se presentaron este martes a declarar por este caso. En videos, publicados por Los Tiempos, se ve a los dos policías en espera de que la Fiscalía les tome la declaración.