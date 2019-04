Trabajadores de Railway exigen reunirse con Gobierno y la COB, sino bloquearán carreteras

Trabajadores de la empresa china denuncian vulneración de sus derechos. El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, acusó a las autoridades nacionales de dejar en la impunidad a los encargados asiáticos acusados de incumplir las leyes laborales en el país

Martes, 23 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Trabajadores de la empresa china Railway . Foto: Captura/ Página Siete

Los trabajadores de la empresa constructora China Railway Construction Corporation (CRCC), que realiza el asfaltado de la carretera Riberalta-Rurrenabaque, piden la intervención del Ministro de Trabajo, Milton Gómez, y de la Central Obrera Boliviana (COB), para que se deje de vulnerar derechos laborales, caso contrario darán inicio a un bloqueo de caminos.



"Para solucionar el tema de fondo se tiene que presentar el Ministro de Trabajo, una delegación de la COB y una delegación de la Confederación de Constructores, que son los encargados de regular", dijo a ANF, Marcos Curvará, delegado de base de los trabajadores de Railway.



Desde el sábado los trabajadores de la empresa tomaron el campamento central "Rosario" y declararon un paro indefinido. Denunciaron supuestos abusos laborales, que van desde malas condiciones de habitabilidad, hasta vacaciones no pagadas.



"Seguimos viviendo en condiciones precarias en el campamento; no nos dotan ni de ropa de cama, ni sábanas, solo un colchón pelado, todo mugriento. Siempre es la misma promesa, 'después vamos a mejorar'. No tenemos descanso remunerado, no hay buena alimentación, no hay transporte", denunció Curvará.



El trabajador remarcó que, en diciembre de 2019, se firmó un pliego petitorio para mejorar las condiciones, en una comisión presidida por el director general de Trabajo, Miguel Albarracín, pero que a la fecha los ejecutivos chinos no dieron curso a "ninguno" de los acuerdos.



En ese sentido, advirtió que, si no llega una comisión para dar solución a las demandas, se bloqueará la carretera.



"Estamos esperando la presencia de las autoridades, queremos que se respete la empresa, esta vez no vamos a levantar el paro mientras no se respete. (...) Hemos cerrado la empresa, con la esperanza de que las comunidades aledañas nos den el visto bueno y nos den su apoyo, si este apoyo se masifica con los vecinos, entonces vamos a tomar la carretera", advirtió el trabajador.



Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, en las últimas horas acusó a las autoridades nacionales de dejar en la impunidad a los encargados asiáticos acusados de incumplir las leyes laborales vigentes en el país.