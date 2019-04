Denuncian que Medina ocultó la verdad del asalto a Eurochronos para proteger intereses

Abogado de caso Eurochronos pide que se investigue a exdirector de la FELCC de Santa Cruz. Hasta el momento, tres denuncias pesan sobre Medina por presuntos nexos con el narcotráfico

Martes, 23 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: El asalto a Eurochronos se registró el pasado 13 de julio de 2017. Foto: Archivo El Día

El coronel Gonzalo Medina, exdirector de la FELCC de Santa Cruz y vinculado a narcotráfico, ocultó la verdad de los hechos del denominado caso Eurochronos para proteger intereses y por eso debe ser convocado a declarar por el Ministerio Público, afirmó el abogado Jorge Santiesteban.



En julio de 2017, se registró el atraco a la joyería Eurochronos, Santa Cruz, que dejó el saldo de cinco fallecidos, entre ellas la administradora de la joyería Ana Lorena Tórrez. A la fecha el caso no fue esclarecido y se desconoce al autor del disparo a la joven.



"Medina tenía una motivación grande para impedir que se esclarezca y que se sepa la verdad histórica de los hechos en Eurochronos; eso es lo que queremos saber ¿Por qué él impedía que se conozca la verdad?", cuestionó Santiesteban, abogado de los familiares de Tórrez.



Dijo que la intención de Medina, al obstaculizar la investigación, no era proteger al policía que disparó a Tórrez, sino tendría un interés grande y sensible para ocultar el esclarecimiento del caso y eso se le debe interrogar cuando sea citado por la Fiscalía.



Recientemente el Ministerio Público amplió las investigaciones contra los policías Robert R. M., Jorge S. S., y Fernando M. M. y los convocó a declarar sobre la muerte de Ana Lorena.



Santiesteban informó que también se pidió la ampliación de las investigaciones contra Medina y debería ser convocado a declarar en los próximos días e imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, obstaculización y obstrucción, lesiones graves y leves, entre otros.



Actualmente el coronel Medina es investigado por presuntos nexos que tendría con narcotraficantes, luego que se filtró un reporte inicial, revelando que el exdirector de la FELCC y un capitán pretendían trasladar droga a EEUU a través de Panamá.