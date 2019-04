Entrevista: Simón Torres - Presidente de la Junta Directiva de Contempo (Empresa colombiana)

'Las empresas familiares tienen mucho potencial económico'

Evento. Será disertante en el evento Nuevas Generaciones organizado por la Boliviana Ciacruz, el próximo 8 de mayo, donde hablará sobre las empresas familiares.

Martes, 23 de Abril, 2019

Con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones de empresarios para asumir los desafíos que representa tomar las riendas de las empresas familiares, La Boliviana Ciacruz Seguros organiza este próximo 8 de mayo en el hotel Los Tajibos, el evento denominado "Nuevas generaciones", donde el experto colombiano reconocido a nivel internacional, Simón Torres, compartirá su experiencia en el desarrollo de buenas prácticas en negocios familiares para lograr sucesiones exitosas. Desde 2011 Simón Torres es presidente de la junta directiva de Contempo, una empresa familiar de segunda generación líder en la industria de la hotelería y en el desarrollo inmobiliario de manera ambientalmente sostenible en Colombia. El Día tuvo acceso a un contacto telefónico desde Colombia con el experto Simón Torres, quien da un adelanto de lo que será su disertación en Santa Cruz Bolivia.

P. ¿Qué es Contempo y cuál es la experiencia como empresa familiar?

S.T.: Contempo es una empresa de segunda generación, estamos en Colombia, hemos sufrido grandes cambios en los últimos 15 años. Fue fundada por mi padre, Luis Eduardo Torres, en el año 1979. En el año 2000 cae enfermo, y nosotros como segunda generación tomamos el mando pero nosotros siendo muy jóvenes no teníamos ni la experiencia ni la capacidad ni el conocimiento para tomar las riendas de una empresa que por cierto estaba muy mal, estaba paralizada por la falta de toma de decisiones de mi padre. Somos cuatro hermanos, soy el tercero. Decidimos investigar cuáles eran las mejores prácticas para el negocio familiar a nivel mundial. Es en el año 2003 donde decidimos consultar con expertos más reconocidos del país y consultamos con Diego Vélez, con él empezamos la redacción del protocolo familiar entendimos que teníamos que llevar a cabo ideas no muy populares, pero sí sanas para la persistencia en el tiempo de la compañía.

P. ¿Cuál es la actividad de su empresa?

S.T.: Contempo diseña, estructura financiera y legalmente, fondea, hace la ingeniería, gestiona la construcción y opera de largo plazo activos hoteleros, comerciales y residenciales a lo ancho de toda Colombia. Para promover la construcción sostenible, Contempo ha sido fundador y ha presidido el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para poder cumplir el propósito de cambiar la industria de la construcción. Esto la ha convertido en una empresa centrada en valores en donde se da prioridad a todos los actores involucrados y en 2017 logró la certificación B-Corp, como una empresa sostenible de acuerdo al sistema de medición de B-Lab en Estados Unidos. Esta certificación mide qué tan sostenibles son las empresas haciéndoles pruebas en cuatro capítulos: transparencia y gobernanza, trabajadores, comunidades y medio ambiente. En 2018 se logró el reconocimiento “Best for the world” por haber logrado el top 10% en puntaje del “B Assessment”, herramienta utilizada por B-Lab para sus mediciones.

P. ¿Son muy importantes los valores familiares en la empresa?

S.T.: La familia Torres ha trabajado 15 años en los temas de protocolo de familia, gobierno corporativo y familiar, y se ha educado en los temas de mejores prácticas en empresas familiares al estar en contacto con los mejores consultores en el tema a nivel mundial y al participar y ser muy activos en la red de empresas familiares más importante internacionalmente, FBN (Family Business Network). La familia tiene un liderazgo fuerte en temas de sostenibilidad empresarial y ambiental, social y de emprendimiento, pilares importante para promover los valores de la familia y su unión en el largo plazo.

P. ¿En Bolivia va a transmitir su experiencia?

S.T.: Nos invitaron a Bolivia a hablar sobre nuestra historia que enorgullece bastante, y no solo es colaborar con el evento, si no ayudar a las familias bolivianas, a través de nuestra historia que está llena de inspiración para otras familias y también comprobar que con trabajo se pueden lograr grandes cosas porque siempre se la han visto como pequeñas tiendas de esquinas, muchos piensan que las empresas familiares no tienen mucha reputación, pero es al revés las empresas familiares tienen mucho potencial y contribuyen mucho a la economía nacional y son muchas familias de las que dependen de ello.

P. ¿Qué es lo primero que debe hacer una empresa familiar cuando se encuentra en crisis y sobre todo en un proceso de transición generacional?

S.T.: Las empresas familiares, tienen como primer reto la parte de sucesión, como dicen las estadísticas el 30% de las empresas pasan de generación en generación. Es tan importante resolver los conflictos entre miembros familiares alinear la familia con una visión unificada de largo plazo y poder estar comprometidos con las siguientes generaciones y el empoderamiento a futuro, entonces lo que debe hacer una empresa familiar en crisis es primeramente, negociar diferentes puntos. No debería ser una obligación el participar de una empresa de familia si uno no quiere participar del emprendimiento familiar, se puede retirar, pero lo importante es que todas las personas que son del eco sistema familiar quieran pertenecer y ser parte de algo más grande. Segundo alinear la visión que es lo que se quiere, para dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere lograr, cuál es el propósito de pertenecer y qué es lo que se quiere lograr como propósito, cuál es la razón del ecosistema familiar más allá de ser hermanos, primos, o segundos primos. Una vez ya se haya logrado esa unión de visión enfocada a armar las reglas de ahí es trabajar para poder sobrevivir como ecosistema familiar, esto no es un trabajo de días o meses o de años, este es un trabajo de generación, es un trabajo de levantarse todos los días y sentirse pertenecido a un organigrama más grande que uno mismo.

P. ¿Es necesario que una tercera persona lleve las riendas de la empresa?

S.T.: No necesariamente, depende de la cultura de la familia, por ejemplo los anglosajones necesitan de aquella persona familiar que se haga cargo del negocio, por el contrario nosotros los latinoamericanos nuestro ego no nos permite ver más allá de nuestra situación, lo que quiero decir que no somos nuestro ego no nos permite ver más allá de nuestra situación.

P. ¿Las empresas tienen que estar dispuestas a reinventarse?

S.T.: Todas las empresas se tienen que reinventar, ahorita estamos en una coyuntura de globalización, de calentamiento global de innovación de todas las industrias, o sea que no importa si es o no familiar.

P. ¿Qué temáticas hablará en Bolivia?

S.T.: Vamos a estar hablando de cuáles son los retos de las empresas familiares, cómo organizarse a largo plazo, entre otros temas.

8 de mayo

en el hotel Los Tajibos se realizará el evento de Nuevas Generaciones.