En Cochabamba

Ministro rechaza actitud violenta del MAS hacia legisladora de oposición

Lunes, 22 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Manuel Canelas y Norma Piérola.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, rechazó la actitud violenta que sufrió la diputada de oposición Norma Piérola este lunes en la ciudad de Cochabamba.

La diputada Piérola fue objeto de insultos y hostigamiento de un grupo de personas, afines al MAS, que le reclamaban por mandar la carta a Donald Trump para que interceda contra la repostulación de Evo Morales.

"Por supuesto que no compartimos y rechazamos cualquier tipo de actitud. La diputada Norma Piérola además es una persona con la que yo tengo una relación bastante cordial de tres años de diputado y, aunque no lo fuera, ninguna actitud violenta, ningún acoso, ningún amedrentamiento a ningún diputado, a ninguna persona normal, aunque sea un diputado que firmó una carta pidiendo una intervención por parte de Donald Trump, nada de eso justifica lo que me muestra el video", manifestó Canelas.

En el video del suceso, se observa que un grupo de personas, algunas con poleras de la organización La Zurda, con actitud agresiva la increpan a gritos y con insultos a la diputada. Piérola aseveró que trataron de empujonearla, golpearla e incluso quisieron hacerle firmar su renuncia.

El ministro Canelas manifestó que instancias judiciales pueden actuar de oficio en este tema, pero la diputada Piérola también puede acudir a la justicia para que se abra una investigacion.

La opositora ya anunció que iniciará una demanda penal por los delitos de violencia y acoso político, violencia hacia la mujer, amenazas y otros./ERBOL