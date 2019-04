El Alto

Solidaridad: Mujer con cáncer terminal recibe ayuda desde EEUU y España

Lunes, 22 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Margarita y su pequeño hijo, Miguel Ángel. Foto: ANF

Después de mucho tiempo, Benjamín Pari, esposo de Margarita Ramos, la joven madre que lucha contra el cáncer de cuello uterino en etapa terminal, vuelve a sonreír, pero la tristeza en sus ojos continúa por la angustia al ver a su pareja enferma. Ese dolor le impide disfrutar a plenitud, las muestras de solidaridad y apoyo que recibió desde que se develó su dramática historia.

"Me han llamado desde España, hay un grupo de bolivianos que se organizan para ayudarme y de Estados Unidos, me ha llamado una persona y dijo que avisará a sus amigos. Mi celular no deja de sonar; me han mandado hartos mensajes de WhatsApp, estoy alegre; pero mi esposa sigue igual, en la cama", relata a este medio.

Cuenta que desde que la Agencia de Noticias Fides (ANF) difundió el fin de semana la historia de su familia, principalmente de su esposa Margarita de 25 años, que batalla contra el cáncer de cuello uterino desde hace un año, su teléfono de celular "no para de sonar" con llamadas de apoyo.

Las señales de solidaridad llegaron de distintas partes del país e incluso a nivel internacional con diversos apoyos. Incluso, el domingo, Benjamín recibió víveres y dos paquetes de pañales para su pequeño hijo, Miguel Ángel (3).

Los aportes también llegaron hasta el pequeño cuarto donde vive con su familia, en la zona San Miguel Alpacoma de la ciudad de El Alto.

La familia recibió aportes económicos que le ayudará a sustentar a los integrantes de esta y comprar los medicamentos paliativos que requiere su esposa, para soportar los dolores que le ocasiona la enfermedad, y que, por su situación económica, no puede acceder.

La Lotería pagará el tratamiento de Miki

La mañana de este lunes, la directora general de la Lotería Nacional, Rossío Pimentel, se comprometió a cubrir el costo que implica el tratamiento para el hijo menor de Margarita y Benjamín, Miguel Ángel (3).

"Miki", como lo llaman sus padres, padece síndrome de Noonan, un trastorno genético que evita el desarrollo normal en varias partes del cuerpo y que su curación fue postergada por la enfermedad de su progenitora.

Pimentel cuenta que, al conocer la noticia en el portal de ANF, se emocionó y decidió contactar al jefe de familia para brindarle su ayuda, sobre todo al pequeño Miki que el próximo 2 de junio cumplirá 4 años.

"Hemos realizado un seguimiento a la labor de los medios, en este caso ANF, y tomamos contacto con don Benjamín para ofrecerle ayuda, víveres que paliaran su necesidad y el tratamiento para su hijo", añade.

Detalla que ya se realiza el trámite para derivar a Miki al Hospital del Niño para que reciba la atención oportuna y sea examinado por un neurólogo. Se espera que el menor sea trasladado en los próximos días hasta el nosocomio infantil.

Por otro lado, Gestión Social de la Presidencia también se solidarizó con el drama de la familia de Margarita y tiene previsto entregar víveres y otros elementos de primera necesidad el martes.

Las muestras de solidaridad que recibió la familia de Margarita alivian la situación dramática que atraviesa, sin embargo, la pareja y sus tres hijos (9, 7 y 3) requieren toda la colaboración de la población para vencer esta dura experiencia. Para contactar a Benjamín puede llamar al 71594933./ANF