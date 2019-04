Buenos Aires

Argentina: Residentes arengan 'Bolivia dijo No' a Evo cuando llega a la Casa Rosada

Lunes, 22 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Captura de pantalla

Un grupo de residentes bolivianos en Buenos Aires y activistas del 21F, este lunes, se apostó en la puerta de la Casa Rosada donde arengó "Bolivia dijo No", cuando el presidente Evo Morales llegó para reunirse con su homólogo argentino, Mauricio Macri.

El presidente Macri recibió a su par boliviano, Evo Morales en la Casa Rosada, en una conferencia conjunta los mandatarios anunciaron los temas que centrarán la atención de las delegaciones políticas y técnicas.

En una primera instancia acordaron avanzar en la cooperación bilateral en campos como la tecnología y la energía además valoraron los lazos históricos y culturales que unen a ambos países vecinos.

Un grupo de residentes bolivianos parados detrás del portón de reja metálica gritó: ¡Bolivia dijo No, Bolivia dijo No!, "Democracia sí, dictadura no", repetían cuando el mandatario descendió de un vehículo oscuro y fue conducido por personal de protocolo al interior de la Casa Rosada.

En el video que fue compartido por los mismos residentes, se escucha una voz que describe parte de la llegada de Morales, "Está llegando el presidente Evo Morales en el helicóptero aterrizando en Casa Rosada".

En la víspera el mandatario se había reunido con residentes en ese país que serían afines al Movimiento al Socialismo, donde incluso lo proclamaron candidato./ANF