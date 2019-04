Implicado en el caso depósitos millonarios

Líder chofer investigado por depósitos promete a Evo muchos años más de gobierno

Lunes, 22 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Ismael Fernández y Evo Morales. Foto: Composición

El secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, implicado en el caso de depósitos millonarios, reapareció este domingo junto al presidente Evo Morales y le prometió muchos años más de Gobierno, durante la entrega de la Sede Social a la Federación del Autotransporte de Pando. En criterio del dirigente, Morales “hizo mucho por el país”, pero “le falta hacer todavía más” y para eso necesita estar “más tiempo” en la administración del Estado.

“Hermano presidente (Evo Morales), has hecho mucho por el país, pero le falta, le falta aún más y porque le falta, le vamos a dar mucho tiempo más para seguir en el gobierno. Seguramente hay gente que quiere el retroceso de nuestro país, (gente que) va manchando la integridad de nuestro hermano presidente; pero aquí está la fortaleza de su pueblo, porque su pueblo lo va defender en cualquier momento (…), afirmó el máximo dirigente de los choferes.

El líder de los choferes salió en defensa del primer mandatario, que según él, es blanco de gente que “va manchando su integridad”. Ante esto, advirtió que “su pueblo lo defenderá en cualquier momento”. Además, el cuestionado dirigente preguntó si hubo un gobierno del pasado que se preocupó por el pueblo y dijo hoy hay un presidente que “es envidiado por otros países” a tiempo de expresar su apoyo al proceso de cambio y agradecer por las obras en favor de su sector.

“Hay que recordar como decía nuestro Alcalde, qué el gobierno se acordaba de nuestro pueblo, qué gobierno se acordaba del país; hoy tenemos un gobierno, tenemos un hombre al frente de que es envidiado por otros países. Hay que agradecer a nuestro hermano presidente por esas lindas carreteras que tenemos en el país, hay que agradecer por los puentes”, señaló.

El ejecutivo de los choferes figura en la lista de quienes recibieron depósitos millonarios de Vías Bolivia por aportes al Fondo ProSalud, que se recaudan en la Autopista de La Paz-El Alto. Según el informe de la entidad estatal, Fernández recibió 1,3 millones de bolivianos entre mayo 2013 y marzo 2014 a una cuenta en conjunto con otro dirigente, y posteriormente entre abril de 2014 y enero de 2015 recibió 1,2 millones a una cuenta que sólo está a su nombre. Está investigado por la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Se debe recordar que el dirigente Ismael Fernández ya dio su apoyo público al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y su continuidad. En julio del año pasado pidió que Evo Morales se quede hasta 2050, pero ahora prometió al primer mandatario muchos años más de gobierno. A inicios de este mes, se reveló un audio, al que tuvo acceso la Red Erbol, en la misma el dirigente justifica su cercanía a los actuales gobernantes: “si no estamos al lado del Gobierno, ¿alguien nos dará…?”.

En su intervención el máximo dirigente de los choferes también expresó “un discurso machista”. Fernández pidió al presidente Morales no contraer matrimonio: “(…) hermano presidente, a tener fortaleza. En algún momento le habíamos dicho a nuestro hermano presidente, y hoy le vamos a decir, porque hay que volverlo a decir; hermano presidente no se case para que no se canse, hay que seguir trabajando por el país”, agregó. Erbol