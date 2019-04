Por parte de alcalde de Bermejo

ANP rechaza amenaza a periodista

Recuerdan que la función pública está expuesta a la fiscalización permanente.

Lunes, 22 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: ANP cuestiona al alcalde de Bermejo por amenazas de proceso a periodista.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) rechazó con vehemencia las amenazas del alcalde de la ciudad de Bermejo, Delfor Burgos, contra el periodista Gonzalo Rodríguez.

La institución que representa a los principales medios impresos del país se pronunció sobre la denuncia del periodista que reveló un caso de corrupción atribuido a la autoridad municipal.

Posición. La ANP recordó que el trabajo periodístico tiene entre sus tareas fundamentales la fiscalización de los actos públicos de los funcionarios electos y de los que administran recursos financieros en las entidades estatales. Las instituciones públicas no pertenecen a las autoridades, remarcó la organización.

Recordó que la función pública está expuesta a permanente fiscalización de los ciudadanos, de manera directa o a través del trabajo periodístico.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2000, señala en el punto 11 que los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad.

Antecedentes. Por reportes periodísticos se conoció que el alcalde Burgos amenazó con un proceso penal al periodista Gonzalo Rodríguez de Radio Bermejo, perteneciente a la red Erbol, por informar sobre un caso de corrupción por el cual la Fiscalía enjuiciará al funcionario.

El fiscal Ricardo Huanca de Bermejo, ciudad localizada a 1.440 kilómetros al sur de La Paz, presentó "una acusación formal por los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión contra el Alcalde y otros funcionarios municipales".

Demanda. El alcalde Burgos, en conferencia de prensa, anunció que mediante sus abogados, instaurará un proceso penal contra Rodríguez, y advirtió al periodista que tenga cuidado. "Digo a este señor que tenga cuidado porque ya no voy a disculpar", dijo el alcalde, según el reporte de la red Erbol.

"Eso (la acusación de corrupción) no da derecho a hablar de la gente, porque yo no voy a disculpar. Hemos aguantado mucho y a partir de ahora no vamos a tolerar a nadie, sea hombre o mujer, que se le vaya la lengua", agregó Burgos.