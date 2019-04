Empresa china

Senador denuncia impunidad en abusos laborales por parte de la constructora Railway

Domingo, 21 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Trabajadores en protesta. Foto: ANF

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció este domingo que a casi un año del compromiso de la empresa china Railway para mejorar la situación laboral de los trabajadores, nada cambió, y las autoridades nacionales conocedoras del tema tampoco hacen nada.

"Es increíble la impunidad que tienen los chinos frente a los abusos laborales que han venido denunciando los trabajadores bolivianos, es por eso que ellos ya no aguantan más y declararon un nuevo paro, los chinos están pisoteando las leyes bolivianas en nuestra cara, ya es inaceptable", expresó Núñez.

El sábado, los trabajadores de la empresa constructora China Railway Construction Corporation (CRCC) tomaron el campamento central Rosario y se declararon en paro indefinido por los supuestos abusos laborales cometidos por ejecutivos de la firma asiática.

Solicitaron la presencia del ministro de Trabajo Milton Gómez, en el lugar de la protesta para que intermedie en sus demandas.

Núñez recordó que el 15 de mayo de 2018 se realizó una visita al campamento de los trabajadores, que construyen la carretera Rurrenabaque-Riberalta, junto a senadores del oficialismo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Trabajo. En esa reunión, "la empresa china se comprometió a cumplir las leyes bolivianas, la ABC a hacer el seguimiento y el Ministerio de Trabajo a sancionar a la china Railway si en caso siguiera cometiendo delitos".

Sin embargo, remarcó, ha pasado casi un año y no cambió nada la situación de los trabajadores: "duermen en condiciones precarias, son trasladados en volquetas, no les dan alimentación, no les dan agua en muchos casos, como lo denunciaron ya el año pasado".

La senadora por el departamento de Beni, Jeanine Añez, exigió la renuncia del presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez, y del ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, por su "inoperancia y encubrimiento" a los abusos laborales e ineficacia cometidos por la empresa china Railway.

"Si ninguna de las autoridades del Estado, ni el Ministro de Obras Públicas o el presidente de la ABC pueden exigirle nada a la empresa, deberían renunciar de inmediato a sus cargos. Hace un año venimos denunciando irregularidades en la empresa y esas autoridades no hacen nada", reclamó.

En 4 años 13% de avance

El senador también denunció que el contrato para la construcción de la carretera fue firmado en agosto de 2014 por $us 579 millones y hasta el momento solo tiene un avance del 13%, pese a que el desembolso es del 45%.

"A este ritmo significa que la carretera la van a terminar en 30 años", apuntó Núñez./ANF