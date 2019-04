La Paz - El Alto

Choferes siguen pagando Bs 1,80 de peaje y piden explicación a Vías Bolivia

Domingo, 21 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Imagen referencial. Foto: Urgente

Los choferes del transporte sindicalizado continúan pagando Bs 1,80 en el peaje La Paz-El Alto, pese a que el 8 de abril, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, informó que el convenio para que los 0,20 centavos del peaje que transfiere Vías Bolivia a las cuentas de los dirigentes de la Federación 1ro de Mayo y Andina en la ciudad de El Alto quedó anulado.

Mario Silva, dirigente del sindicato 1ro de Mayo, indicó que la institución encargada del cobro de peajes no oficializó la anulación del convenio.

"No hay nada oficial, pero esos 0,20 centavos ya no está recaudando Vías Bolivia. No hay información y esos pagos siguen, el día lunes vamos a ir a verificar", declaró Silva al portal Urgentebo.

Según el dirigente, no se está atendiendo a los afiliados que requieren un servicio de salud, porque ya no hay un aporte de los 0,20 centavos. El 29 de abril, el sector se reunirá en un ampliado para definir que harán ahora que ya no hay ese aporte.

Silva insistió en los culpables de que se les quite el beneficio son: los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, además del dirigente de los choferes Lucio Quipe.

En marzo, el ejecutivo departamental del Transporte Libre de La Paz, Tomás Mamani, dijo que el presidente Evo Morales le manifestó que instruiría dejar sin efecto el acuerdo.

El 12 de abril, el ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, indicó que el dinero que recuda Vías Bolivia no pude ser fiscalizada. El diputado opositor Wilson Santamaría denunció que los que recibieron los choferes fueron Bs 11,9 millones./URGENTE