Sospechas de corrupción atrasan dos proyectos

Caso. La construcción del materno infantil está postergada hace tres años. La compra de la clínica Suiza igual está paralizada. Mientras que el hospital central está colapsado.

Domingo, 21 de Abril, 2019

El hospital materno infantil en la Caja Petrolera de Salud (CPS) luego de más de cuatro años de presentarse el proyecto no comienza la ejecución. En el espacio destinado para la construcción, próximo a la avenida Cañoto, actualmente hay armazones de fierros y un letrero que detalla el tan anhelado proyecto de la institución. Desde el 2014, cuando las autoridades detallaron las características de la obra, a la fecha cambiaron cuatro direcciones nacionales. La ejecución se postergó en cada una por sospecha de corrupción de sus predecesores. Aunque en este tiempo igual hubo dos intentos de inicios de trabajos que al poco tiempo eran paralizados por supuestas irregularidades.

Hace algunos meses la última empresa que se adjudicó el trabajo a la cual se le canceló un adelanto, demandó la cancelación total de sus servicios. Pero las autoridades nacionales actuales proyectan rescindir el contrato. Por ello, este tema está en instancias legales pues hay riesgo de pérdida de recursos. Paralelamente está en revisión un proyecto a diseño final y una vez concluido este trabajo se prevé al fin iniciar obras. Similar travesía pasó el proyecto de compra de la clínica Suiza, luego de más de tres años de la cancelación de un 20% de adelanto (Bs 10 millones), no se consolidó el proceso. El aún propietario y la administración nacional de la CPS están en negociaciones pues el primero demanda una indemnización, que de darse igual pone en riesgo la pérdida de recursos de una institución que está en proceso de austeridad y que en los últimos años se vio golpeada por varios casos de supuesta corrupción.

A todas estas situaciones se suma que en el actual hospital central hay saturación en algunos servicios, lo que obliga, en el caso de emergencia, a poner camillas en pasillos. Además hay al menos dos equipos que se compraron hace más de dos años y aún no funcionan. A nivel sindical igual hay dificultades pues dos dirigencias se disputan la representación de los trabajadores.

Situación del materno infantil. La directora Nacional de la CPS, Margarita Flores, indicó que cuando asumió este cargo, en mayo del 2017, verificó que “había una noción de proyecto pero en realidad no existía un proyecto a diseño final”, pues no se encontró planos, ni licencia ambiental, ni otros permisos. Ante ello, se le consultó, ¿Se contrató una empresa en el 2016 sin tener proyecto final?. Y respondió “es muy complejo este tema. Es una empresa la que hace el proyecto a diseño final y es otra la constructora. Son dos empresas distintas. La primera no presentó el proyecto en su tiempo. Tengo entendido que hace unos meses nos solicitó el pago, pero este proyecto lleva hace cinco años atrás y el tiempo de entrega fue de aproximadamente seis meses. En este momento está resuelto ese contrato. Es complejo el tema. Fue una irregularidad de la anterior administración. Obviamente que da lugar a muchas irregularidades posteriores”, sostuvo.

Flores agregó que esta situación no significó una pérdida económica para la CPS pues no se le terminó de pagar el proyecto a la empresa porque no entregó el proyecto final, por lo que se resolvió el contrato y pasó a vías legales. “¿Se está viendo quién pueda tener cierta responsabilidad”, sostuvo.

Sin embargo, el director departamental, Selim Madde, indicó que esto sí significó pérdida económica pues se entregó un adelanto económico a la empresa que elaboró el documento a diseño final. Similar opinión tuvo, el dirigente sindical, Jorge López, quien señaló que por la anulación del contrato la empresa podría demandar porque fueron las mismas autoridades nacionales las que paralizaron la obra provocando así el cambio de plazos. “Sí, se anuló el contrato con la empresa y esto podría traer un daño económico a la institución, aparte del pago por adelantado que se hizo y ya se perdió... El incumplimiento de la empresa que aduce la administración no es tal como lo mencionan porque si a una empresa le adjudican una obra luego empieza a trabajar, entra otra autoridad y lo paralizan. No por uno, dos o tres meses, sino por un año. ¿cómo la empresa va cumplir con el proyecto o construcción si no tiene las condiciones. Los ítems que observan técnicamente se puede adecuar”, remarcó.

El 23 de marzo del 2016 con un acto público, con maquinaria y decenas de obreros, se reinició la construcción del materno para más de 300 camas. Esto en la gestión del entonces general ejecutivo, Víctor Hugo Villegas. Aunque esta autoridad no arrancó el proyecto, pues ya en marzo del 2013 figura en el Siscoes (Sistema Nacional de Contrataciones) la consultoría para el diseño final de construcción y equipamiento de este nosocomio. Sin embargo, en esa ocasión fue declarado desierta, pero se vuelve a licitar en 2015, en aquella ocasión sí fue adjudicado. Villegas, explicó que se paralizó unos meses para hacer una auditoría por sospecha de corrupción.

La obra en 2016 fue adjudicada a la empresa Asociación Accidental ASL. que actualmente está pidiendo que se le cancele. Se intentó contactar con el responsable, Aldo Sulzer, sin embargo no fue posible. Se llamó al número que la empresa dejó como referencia en el formulario del Siscoes pero en la actualidad este figura como número de un radiomóvil.

Prevén retomar obra. En octubre del año pasado se instalaron tres comisiones: legal, administrativa y técnica para la revisión del contrato con la empresa y la elaboración del proyecto a diseño final. Se prevé que en menos de un año se pueda comenzar a ejecutar el proyecto que demandará entre dos a cuatro años.

Flores resaltó que se está avanzando con la proceso de adecuación y se llevará adelante el proyecto.

Madde, agregó que el proyecto se está readecuando a la demanda de los afiliados, por lo que desde la parte médica y administrativa se está justificando ante la administración nacional la necesidad de que el proyecto tenga 250 camas. “Existe una demanda que justifica la ampliación de la oferta. Vivimos saturados en camas de internación en general. El índice de ocupación es de 90%. Además de las camas calientes”, sostuvo.

La autoridad departamental remarcó que si se concentran las camas de materno-infantil en un solo edificio se desalojarían las piezas de estas especialidades en actual hospital y estas podrían ser ocupadas en medicina interna, traumatología y cirugía.

En el hospital actual cuenta con 300 camas. La ocupación total está por 90%, aunque hay pacientes que requieren aislamiento por lo que aunque una cama este desocupada esta no puede ser utilizada.

Del total de camas, un 30 son de materno-infantil.

Siguen derivando pacientes. Madde, precisó que se siguen derivando pacientes a clínicas privadas, especialmente en el servicio de terapia intensiva, en promedio 3 mensualmente. Pese a que el hospital central solo cuenta con 7 camas de esta especialidad. Agregó que en el caso de terapia intensiva de adultos en los últimos meses no se tuvo la necesidad de derivar pacientes. Otro servicio colapsado es emergencia, en las dos ocasiones que se asistió al hospital se observó a cuatro pacientes en pasillo. Madde, detalló que existe un proyecto de ampliación de este espacio que se ejecutará en el primer semestre del año. El dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores, Richard Hurtado, cuestionó que cada gestión se incorporan más asegurados pese a que en los últimos 10 años no se hizo inversiones de magnitud en la infraestructura.

¿Y la clínica Suiza?. El proceso de compra de la clínica Suiza está igual en instancias legales. Este se inició en el 2016 en la gestión de Jaime Santa Cruz. Sin embargo su sucesor en el 2017, Villegas descartó por completo la compra de la clínica Suiza, porque se tenía previsto la construcción del materno infantil con lo que se cubriría la demanda. Sin embargo, a la fecha no logró cerrarse estos procesos.

A meses de iniciar la compra, el diputado Luis Felipe Dorado denunció sobreprecio. El caso pasó a instancia legal. Desde entonces a la fecha se cambiaron tres administraciones. El dirigente, López recordó que además del tema del precio, se detectaron irregularidades en la clínica, como: incremento de un piso adicional a los aprobados, rajaduras en el piso y otros. El aún propietario, Ernesto Oliva, detalló que lo primero que pide es que le terminen de pagar, cerca de Bs. 44 Millones, y luego acordar la compensación por el tiempo de espera. “En el mismo contrato se establece una penalidad por mes y por día para ambas partes. Son casi tres años que no puedo dar utilidad a la clínica. Si nos fuéramos a las líneas del contrato sería como si la compraran dos veces la clínica. Lo que ellos están viendo responsabilidades porque yo no tengo que ver nada con ellos.”, dijo.

Oliva aseguró que ya solicitó, por carta notariada, que le devuelvan la clínica. La última reunión entre ambas partes fue hace dos meses y aún se intenta una conciliación.

Dos equipos sin uso hace 3 Años

En 2016 el administrador departamental anunció que la empresa Hansa construiría los nuevos ambientes para habilitar por primera vez un resonador magnético en el Hospital Santa Cruz con una inversión de 1,8 millones de dólares. Más de tres años después aún el equipo no está en uso.

López indicó que esto genera pérdidas económicas pues este servicio se compra teniendo el equipo. La secretaria ejecutiva del sindicato, Cristina Morales, igual denunció que hace más de tres años también se compraron equipos de lavandería que no pueden ser instalados a la fecha, por lo que se sigue contratando una empresa para este trabajo. Se consultó ambos casos a la directora, aunque no se obtuvo respuesta.

>2013: Se licita la Consultoría para El Proyecto a Diseño Final de Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil, Pero se Declara Desierta.

> 2015: Se firma Convenio por la Construcción del Hospital.

> 2015: Asume Víctor Hugo Villegas, paraliza El Proyecto y Solicita una Auditoría.

> 2016: Se reinicia el Proyecto del Materno Infantil.

> 2017 (Mayo): Asume Margarita Flores y paraliza el Proyecto por Sospechas de Irregularidades.

> 2017: Se contrata una consultoría para evaluación del Proyecto Construccion.

> 2019: Aún se Elabora Proyecto a Diseño Final.

Punto de vista

Felipe Dorado

Diputado

'La corrupción ha marcado a la Caja petrolera'

"Esta crisis se arrastra desde hace muchos años y no se ha podido solucionar a la fecha. Hemos esperado mucho tiempo para que se arregle y hasta ahora no lo han arreglado. La Caja Petrolera de Salud está pasando por una crisis. Los encargados de arreglar esto no han podido. Solo han hecho un cuoteo político... El partido de gobierno. Y no se dio soluciones estratégicas. La Petrolera era hace mucho tiempo una de las mejores del país. Sin embargo, no se hizo nada para solucionar ese problema. El tema de corrupción ha marcado a la Caja Petrolera. El que ha entrada ha querido siempre beneficiarse a costa de la institución. Este es un problema sin fin…

Mi persona sigue investigando en la Caja, la compra de algunos medicamentos y de equipos… Los compraron solo para hacer corrupción dentro de la institución.

Yo veo que el anterior presidente quiso resolver el contrato de la construcción del materno infantil y luego siguieron… lo mismo con la clínica Suiza. Se detectan irregularidades en estos procesos y no se subsanan.

Existe un sinnúmero de irregularidades que no se sabe en qué quedaron. No se sabe en qué estado están los procesos”.