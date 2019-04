Hay dudas, pero el SUS es factible

Entrevista. Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia.

Domingo, 21 de Abril, 2019

La representación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia resaltó que se comprobó que la aplicación del Seguro Universal de Salud (SUS) es factible. Aunque igual reconoció que previo a su vigencia existían dudas, las que a la fecha ya fueron despejadas. También se enfatizó en la necesidad de evaluaciones constantes, las que deben ser coordinadas entre el Ministerio de Salud, la dirigencia de los médicos y de los trabajadores.

+ ¿Cómo evalúan el proceso de aplicación del SUS a dos meses de su vigencia?

Definitivamente se comprobó que era factible. Teníamos dudas. El que dice que tiene certezas realmente es peligroso. Realmente todos teníamos dudas, pero ahora con el diario del lunes podemos decir que "estábamos en lo cierto". Teníamos dudas pero bueno... Número uno; queda muy demostrada la factibilidad. Lo otro es que vemos cómo van avanzando las mejoras que no van a ser rápido para verlo masivamente pero que se va avanzando...

+ ¿Cuáles eran las razones para las dudas previas?

¿Cómo no vas a tener dudas?, quien diga que no tiene dudas es realmente peligroso.

Lo reitero, aquel que afirma: "esto será así. Esto va explotar". ¿No duda? De la misma forma yo creo que uno tiene incertidumbres pero se maneja dentro de un rango razonable. Para nosotros, y lo hemos dicho, el monto (económico) dedicado al SUS está dentro de un rango de razonabilidad. Afirmar que está dentro de este rango es decir, "Yo tengo confianza", lo que queda afuera de ese rango es la duda.... Ahora tenemos la certeza de que era factible. Antes pensábamos que era factible, decíamos que probablemente lo era, eso significa la duda. Nunca fuimos taxativos, ahora sí.

+ De acuerdo a las experiencias que tuvieron en aplicación de seguros universales ¿Es recomendable distribuir la administración en sistemas subnacionales?

Cada país toma la decisión de cómo maneja este tema. Prefiero no emitir ninguna opinión, pero además me cuidaría muchísimo de darla sobre un tema que aún está en debate. Estas son definiciones que se deben tomar en cada país.

+¿Verificaron que es sostenible el SUS?.

Definitivamente para nosotros es sostenible el proyecto... para nuestros expertos es sostenible desde el punto de vista financiero. Al igual que otros países Bolivia debe seguir de cerca el incremento de factores de riesgo y la transición demográfica... Al vivir más años los costos de salud aumentan, esto es bueno. Entonces es muy importante lo que recomendó el Colegio Médico de La Paz, salubristas muy importantes y el Ministerio de Salud, de que el modelo esté basado en la prevención, promoción y diagnóstico temprano. Todo esto para evitar tener costos más altos en el futuro.

En el país están avanzando los factores de enfermedades no transmisibles y esto es un problema mundial que está poniendo en riesgo la sostenibilidad futura de los sistemas de salud del mundo por el alto costo que tienen estas enfermedades.

Bolivia, tiene alto crecimiento de los factores de riesgo de esas enfermedades. En un estudio que hizo la OPS sobre un número importante de países, (Bolivia) es uno de los que más aumentó de consumo, pero no es el que más consume...

+ Los médicos recomendaron que para que sea efectivo se aplique un impuesto, ¿Es recomendable esto?.

Sí, nosotros no estamos en desacuerdo que se apliquen impuestos; por ejemplo, al cigarrillo o a las bebidas azucaradas. Sin embargo, el buen efecto que tienen estos impuestos es que desalientan el consumo. Entonces, tienen efecto positivo en la salud, pero no tienen efecto fiscal significativo. Es decir, por poner estos impuestos no se podrá pagar más obras... Lo que se logrará es tener menos enfermedades. Eso es positivo... Hay varios estudios que se hicieron en este tema en los que se confirma la mejora de la salud.

+ ¿Se deberían aplicar procesos de evaluación en el SUS?

Sí, se debería evaluar pemanentemente. Las autoridades tanto nacionales, departamentales y municipales que corresponden y los mismos trabajadores de salud deben de analizar permanentemente, qué cosas están faltando, para poder ir mejorando el sistema...

+Algo que igual cuestionaban los médicos es que 'previo al SUS no se incrementó la cantidad de infraestructura', ¿Ustedes evaluaron este tema?.

Lo que nuestros expertos han explicado y ha resultado de esa manera es que con el SUS, digamos, duplicar la cobertura de atención gratuita no es duplicar el número de atenciones porque la mayor parte de la gente ya se estaba atendiendo pero pagando. Entonces a nosotros no nos parece. Lo voy a decir en positivo; a nosotros nos parece que es razonable la forma en la que se hizo. De hecho se ve.

Hay dificultades, se lanzó el SUS y a la fecha suman 400.000 atenciones y hubo problemas como siempre. Ni más ni menos. Eso quiere decir que no era que se registren dificultades insalvables. Lo que también nosotros vemos es que se ha ido avanzando en la mejora de los establecimientos, en la contratación de personal, en la dotación de medicamentos, obras de infraestructra menor, en el financiamiento. Son avances que consideramos que irán dando frutos.

30 Por ciento

de la población Latinoaméricana no tiene un seguro universal.