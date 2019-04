El Alto

Quintana: Carta enviada a Trump es un segundo intento de destruir Bolivia

Sábado, 20 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Foto: M. Comunicación

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró el sábado que la carta que enviaron legisladores de oposición al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, marca un segundo intento de destruir Bolivia, debido a que los actores involucrados en esa acción fueron quienes impulsaron el golpe cívico prefectural y el separatismo entre 2006 y 2008 en el país.

"Estos diputados a la cabeza de Carmen Eva Gonzales se articularon con Eva Sara Landau para escribir la carta y enviar pidiendo la intervención, estamos asistiendo a un segundo intento de destruir Bolivia", señaló en entrevista con radio San Gabriel de la ciudad de El Alto.

El 1 de abril, 12 legisladores opositores enviaron una carta a Trump, en la que piden al mandatario estadounidense "tenga a bien interceder en América Latina y evitar que (el presidente) Evo Morales vuelva a postularse a la Presidencia de Bolivia".

Quintana explicó que la carta tuvo un intermediario y fue Eva Sara Landau, la vicepresidenta de la consultora "Dark Horse Political", una Organización No Gubernamental que fue el nexo para que la carta llegue a manos del presidente estadounidense.

La autoridad manifestó que Landau fue una de las activistas "más importantes" del golpe cívico-prefectural entre 2006 y 2008, boliviana, cruceña ella, que escapó a EEUU, involucrada también en el proyecto del separatismo en Bolivia.

Indicó que en coordinación con Landau actuó la legisladora Carmen Eva Gonzales, quien también impulsó el separatismo en el país y lideró la masacre del Porvenir en Pando, asambleísta que funge como la cabeza del grupo de diputados y senadores que enviaron la misiva.

"La carta es escrita deliberadamente, pensada deliberadamente se supone desde Estados Unidos, la idea viene de Estados Unidos, la hacen firmar la carta y se gestiona con una consultora (...) Detrás están los mismos personajes que impulsaron el golpe cívico- prefectural y la aventura separatista del 2006 al 2008", argumentó.

Además, de agentes de Estados Unidos que no quieren ver que Bolivia crezca y se desarrolle.

El Ministro de la Presidencia identificó a Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga como los dirigen ese ataque hacia Bolivia, quienes se convirtieron en los últimos años en los "enemigos" del proceso de cambio.

Dijo que ambos promovieron la "destrucción" del país en la atapa neoliberal y ahora prosiguen haciendo política para acabar con Bolivia.

Recordó que Doria Medina en 2006 pedía lo mismo que los legisladores en la carta "desestabilizar a Bolivia" al igual que Quiroga quien demandaba que "se estrangule a Bolivia".

"La carta es parte de esa ruta desestabilizadora, es parte de esa trama conspirativa que no terminó con el golpe cívico-prefectural derrotado, esa trama continua hoy", aseguró.

Agregó que se han convertido en "sicarios políticos" porque no defienden a su patria, sus recursos naturales, la soberanía, sino todo lo contrario "defienden volver al pasado para que Bolivia no tenga soberanía, no crezca, no haya empleo".