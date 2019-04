Acusado de narcotráfico

Fotos muestran a la hija del coronel Medina en viajes de lujo

Sábado, 20 de Abril, 2019

Varias fotos de la hija del coronel de Policía suspendido Gonzalo Medina, acusado de narcotráfico, circularon desde el pasado miércoles en redes sociales.

Las imágenes en las que aparece Gheyza Medina, hija del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Gonzalo Medina, de paseo en grandes ciudades europeas fueron retiradas de las redes sociales.

Una de las fotografías muestra a la joven con el fondo de la Torre Eiffel, en París, Francia. También está en las ciudades de Roma, Venecia, Hamburgo y Washington. Va acompañada de dos amigos.

Más denuncias contra Medina

La esposa de Fernando Subirana, Cintia Rivero, informó que la Fiscalía Departamental admitió la denuncia de ocho delitos en contra del ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gonzalo Medina y que declarará en mayo. Además, aseveró que vive en una casa que tiene un costo de 850.000 dólares y que tiene vehículos que fueron capturados en diferentes casos que debieron pasar al Ministerio Público, pero pasaron a manos de Medina.

"Medina se apoderaba de todo lo incautado, incluso vehículos, su casa está valuada por 850.000 dólares y aunque diga que no es propietario, en el lugar el alquiler es de más de 3.000 dólares", agregó obviamente no tiene nada registrados a su nombre y llama la atención que no lo aprehendan, que están esperando, que se escape, que haga desparecer bienes", dijo Rivero./URGENTE