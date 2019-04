Feligreses en el barrio El Trompillo

Reviven la Pasión de Cristo, un elenco joven lleva su actuación a un plano profesional

Acuden en calidad de creyentes y terminan aplaudiendo el compromiso y trabajo de los jóvenes.

Sábado, 20 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Dar vida a personajes bíblicos en la Pasión llama la atención de quienes saben poco o no leen la biblia.

Los vecinos del barrio El trompillo viven la celebración de Semana Santa con mucha pasión.

El calvario y la crucifixión fueron escenificados este viernes por la mañana por un grupo de jóvenes, que motivados por la fe y el respeto, dan vida a las nefastas horas que vivió el Salvador del mundo antes de morir.

La representación de los personajes bíblicos arrancan aplausos y hasta lágrimas entre los fieles que siguen la procesión.

Los papeles de Jesús y María. Luis Enrique Illescas Morales lleva 4 años interpretando el papel de Jesús. “La idea nació desde cuando llegué a la capilla San Gabriel para hacer mi confirmación. Luego me integro al grupo de actores que interpretaban la Pasión”, recuerda.

“Comencé haciendo otros papeles, luego a Caifás y desde hace 4 años interpreto a Jesús”, explica.

Winy Ashly tiene 17 años y este año encarnó el papel de María.

Su dedicación y entrega al personaje “me causan lágrimas de verdad. Para mí es inevitable sentir dolor al ver lo que nuestro señor sufrió”, relata.

El director de la obra. Ferdy Ayala López es el director del elenco conformado para esta ocasión. Ha interpretado diferentes papeles y este año hizo el papel de Longino, soldado romano que clava la lanza a Jesús. “En estos 6 años de existencia hemos crecido en la actuación y cada año aportamos mayores elementos para hacer un mejor papel. Los efectos de sangre y sonido que vamos introduciendo le dan mayor vida a nuestra actuación”, agrega.

Los jóvenes actores han gestionado con recursos propios la vestimenta que utilizan, así como otros utensilios; la cruz de espinas, látigos, por citar algunos ejemplos.

La reacción de los asistentes Ellos no son actores profesionales, pero su entrega arranca del público reacciones de dolor, admiración, algunas lágrimas entre los más sensibles y preguntas entre los pequeños.

"No es lo mismo leer la biblia que ver o revivir esos momentos citados en la historia. Los niños son quienes más atentos miran y preguntan a sus padres, abuelos o tíos. Eso me gusta mucho porque aportamos a que ellos conozcan sobre la vida de Jesús", comenta Luis, que interpreta a Jesús.

Roles Protagónicos

Jesús. Luis Enrique Illescas Morales es el encargado de dar vida al papel de Jesús. "Para mí es un orgullo y responsabilidad interpretar este papel. Pongo todo mi esfuerzo en lo que hago y luego recibir el aplauso y cariño de la gente me llena de satisfacción. Espero mejorar cada año y seguir ofreciendo nuestro trabajo a la iglesia".

María. Winy Ashly es el nombre artístico de la jovencita de 17 años de edad, que interpreta a la madre de Jesús. "Es muy lindo ver que la gente se conmueve con nuestra actuación. Sabemos que interpretamos papeles que la gente quiere y respeta y por ello lo hacemos con mucho cariño y lo más profesional que podemos".

Agenda

Sábado. Desde las 21:00 horas se realiza la Solemne Vigilia Pascual, en el atrio de la catedral que permanece cerrada todo el día, hasta las 21:00 horas, guardando silencio previo a la resurrección.

Domingo. Una vez resucitado Jesús, se realizan celebraciones desde las; 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00, 19:30 en la catedral metropolitana.

Las misas se replican en todas la parroquias de la ciudad.

Catedral San Lorenzo

Recuerdan las últimas horas de Jesús en la Tierra

El velatorio del Santo Sepulcro realizado anoche en la catedral metropolitana, y todos los hechos previos a este punto, reviven las últimas horas de Jesús en la Tierra. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y una procesión acompañó sus restos, que realizó un recorrido por las calles aledañas a la plaza 24 de Septiembre.

La población acompaña la procesión. A las 12:00 horas se meditó las 7 palabras, pasadas las 14:45 horas y como recuerda la historia. Los restos de Jesús ya crucificado fueron bajados de la cruz, esta tarea estuvo a cargo del grupo Apóstoles de la capilla Natividad del Señor. Desde las 17:00 horas, monseñor Sergio Gualberty encabezó La Pasión del Señor, al atrio de la catedral. Gualberty realizó la aclamación y adoración de la cruz, seguido de una oración universal y finalmente la comunión de los religiosos y asistentes. Desde las 18:30 horas inició la procesión del Santo Sepulcro, que partió del atrio de la catedral, para dirigirse por las calles Sucre, Beni, Bolívar, Junín, 21 de Mayo, Ayacucho y finalmente para regresar a la catedral