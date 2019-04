Inicio de campaña del MAS será en Cochabamba

La concentración será en el trópico cochabambino. En Santa Cruz planifican acciones.

Sábado, 20 de Abril, 2019

El presidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, informó que él de manera personal se encarga de organizar la "Gran concentración" para dar inicio a la campaña electoral del partido político.

Para el 18 de mayo se tiene previsto la actividad con la que el partido de Gobierno arrancará oficialmente su campaña electoral rumbo a las elecciones del 20 de octubre.

Planificación de la campaña. Según se anunció, la concentración se desarrollará en el Trópico de Cochabamba y el MAS espera contar con la participación de al menos 100 mil simpatizantes.

Para Morales, ese evento demostrará la consolidación “del respaldo del pueblo a la continuidad y futuro del Proceso de Cambio”

“Organizamos personalmente, junto a compañeros de las federaciones del Trópico de Cochabamba, movimientos sociales, militantes y simpatizantes del MAS-IPSP, la gran concentración del 18 de mayo que consolidará el respaldo del pueblo a la continuidad y futuro del Proceso de Cambio”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

Posición. Semanas atrás, al anunciar la concentración, Morales expresó su confianza en que ganar las elecciones con más del 70% de los votos y aseguró que, en caso de ganar, esa será su última gestión presidencial. "Esta va ser mi última gestión de despedida y quisiera ganar con el 70% (…). A las nuevas generaciones, yo no soy profesional y no me arrepiento. He llegado a la Presidencia, con la verdad y la honestidad, los valores son muy importantes", agregó durante un discurso el mes pasado.

Acciones. Por su parte, Lucio Vedia, Jefe de la Dirección Urbana del MAS en Santa Cruz, confirmó tal acción y anunció que en el departamento cruceño también tienen preparado un plan de campañas para recorrer barrios y municipios de la región.